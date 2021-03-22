Kartal’a Altay freni

BEŞİKTAŞ dünkü derbide son zamanlardaki pozitif futbolunu sahaya yansıttı.

Fenerbahçe de aynı şekilde istikrarsız görüntüsünü ortaya koydu. Ofansif anlamda etkili bir Beşiktaş takımı vardı sahada.

Dünkü sonucu belirleyen nokta ise Altay'ın performansı oldu. Bunu Ersin'i kötülemek için söylemiyorum ama iki takımın kalecilerini dün yer değiştirmiş olsa maç 5-0 Beşiktaş lehine biterdi.

Altay dün bir takım için ne yapması gerekiyorsa fazlasını yaptı. Hem takımını ayakta tuttu hem Erol Bulut'u kurtardı...

HALA AVANTAJLI

BEŞİKTAŞ için dünkü oyunun karşılığında alınan 1 puan sergilediği futbolun karşılığı değildi. Eğer Beşiktaş derbiyi kazansa ligin resmi büyük oranda belirli olabilirdi. Beşiktaş dün kazanmak için her şeyi yaptı fakat Altay'ı geçmeyi bir türlü başaramadı.

Siyah-Beyazlılar adına aksayan bir bölge ya da oyuncu da yoktu. Beşiktaş iki puan kaybetse de avantajını kaybetmedi.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY

Mükemmel bir maç oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OSAYI-SAMUEL

Bitiricilik konusunda zayıf kaldı.