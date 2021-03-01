Şampiyonluk için kritik adım

DÜN akşamki derbi öncesi favorim son haftalardaki oyuna göre Trabzonspor'du. Fenerbahçe dün sezonun en olumlu futbolunu oynadı. Rakibe ikinci bölgede oyun kurmaması adına bir başlangıç yaptı Fenerbahçe ve bunda başarılı oldu. Kaptıkları toplarla da Trabzonspor kalesini zorladılar. İlk yarıda Uğurcan'ın kurtarışları Trabzonspor'u ayakta tuttu. Trabzon'un bekleri Marlon ve Serkan takımına hiç katkı sağlayamadı. Serkan'ın yaptığı hata da mağlubiyete neden oldu. Serkan dün daha önce oyundan alınmalıydı.

Ofansif anlamda Trabzon dün kötü bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'de oyunu koparan isimler orta alan oyuncuları oldu.

Golü atan Pelkas ve Sosa çok iyi iş çıkardı. Attila Szalai de sol bekte çok iyi bir oyun oynadı.

Sarı-Lacivertliler galibiyetle şampiyonluk adına önemli bir virajı döndü. Hem oyuncu, hem teknik heyet hem de taraftar açısından bundan sonraki süreçte Fenerbahçe bütünlüğü de sağlayacaktır.

Fenerbahçe bundan sonraki süreçte sahada çok daha özgüvenli yer alacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ SOSA

Orta alanda takımını organize etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERKAN

Yaptığı hata pahalıya patladı.