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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Şubat 2021, Çarşamba

Altay’ın armağanı

FENERBAHÇE için Hatayspor maçını kazandı ancak oynanan futbol Sarı-Lacivertliler'e hiç yakışmadı. Atılan ilk gol sonrası tamamen savunmaya çekilen ve neredeyse 70 dakika sahasına hapsolan Fenerbahçe, büyük takım kimliğinden çok uzak bir görüntü verdi.
Fener, savunmaya çekilmesine rağmen bunu da başarılı yapamadı ve sayısız pozisyonlar verdi. Dünkü maçın kahramanı Altay, inanılmaz kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu ve Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı. Zaten bir takımın bir maçta ön plana çıkan oyuncusu kalecisi ise diğer futbolcuları konuşmaya gerek yoktur. Hatayspor'u da oynadığı futbol sebebiyle tebrik etmek gerekiyor. Maçı kazanmayı hak ettiler ancak Altay'ı bir türlü geçemediler. Fenerbahçe adına dün kazanılsa da ders çıkarılması gereken bir maç oynandı.
Bu oyun derbi için yeterli değil.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Altay’ın armağanı
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