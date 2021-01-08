Fenerbahçe hak etti

FENERBAHÇE ile Alanyaspor arasında oynanan maç son dönemlerin en keyifli mücadelerinden biri oldu. Maçın sonucunu belirleyen şey ise Fenerbahçe'nin pozisyonlarda sonuca gitmesi oldu. Sarı-Lacivertliler rakibine oranla bitiricilik konusunda daha iyi olan taraftı ve bunun karşılığını da 3 puanı hanesine yazdırarak aldı. Fenerbahçe'de Ozan Tufan orta alanda dinamizmi ile takımına önemli bir katkı sağladı.

Pelkas da şık bir golle gecenin öne çıkan isimlerindendi.

Alanyaspor topa daha çok sahip olan taraf olsa da bitiricilik konusunda daha gerideydi.

Sarı-Lacivertliler, Alanya maçını kazanarak son 3 maçından da galip ayrılarak çıkışını sürdürdü ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

Alanyaspor da mağlup olsa da oyunu ile keyifli bir maç izletti. Fenerbahçe hak ettiği bir 3 puan aldı. Erol Hoca da takımına daha da adapte oldu.

MAÇIN EN İYİSİ OZAN

Orta alanda Fener'i adeta sırtlıyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DAVIDSON

Golcü oyuncu kötü günündeydi.