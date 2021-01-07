Beşiktaş’tan gözdağı

BEŞİKTAŞ hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de liderlik koltuğunu almak için çıktığı maçta beklediğinden çok daha rahat bir galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor takımı maça çok dağınık ve konsantrasyondan yoksun olarak başladı. Bunun karşılığını da erken sayılabilecek dakikalarda 2 gol yiyerek gördü. Larin fırsatçılığını konuştururken moralsiz ve idmansız Aboubakar iy niyeti ve kötü olmayan oyununa rağmen son vuruşlarda yetersizdi.

OĞUZHAN FİŞİ ÇEKTİ

BEŞİKTAŞ 2. yarıda Oğuzhan ile farkı üçe çıkartınca zaten kötü gününde olan Rize takımı iyece dağıldı. 6-0'lık yenilgi onlar için ağır oldu.

Skordan çok bu kadar futboldan kopuk olmaları beni fazlasıyla şaşırttı. Gecenin yıldızı Larin attığı 4 golle kanat da oynasa "Ben golcüyüm" dedi. Galibiyet serisini devam ettiren Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de gözdağı verdi. Oğuzhan'ın gol atmaya devam etmesi de hem kendisi hem de Beşiktaş için iyi gelişme.

MAÇIN EN İYİSİ LARİN

4 gol attı. Maçın adamı olması için yeterli.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALBİ

Rize'nin stoperi sezonun en kötü maçını oynadı.