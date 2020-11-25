İSTANBUL'DA aldığı yenilgi sonrası Manchester United, Başakşehir karşısına yüksek bir motivasyonla çıktı. Başakşehir'de üst üste gelen bireysel hatalarla ManU ilk bölümde iki gol buldu. Temsilcimiz dün rakibinin temposuna karşılık veremedi. Üstüne basit hatalar gelince Manchester gibi bir takım karşısında yenilgi kaçınılmaz oldu. İlk devre üç farklı üstünlüğü yakalayan İngilizler, ikinci yarıda tempoyu fazla artırmayarak oyunu rolantide tutmayı bildi. Başakşehir için kötü bir sonuç oldu.
Hataların kurbanı oldu
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