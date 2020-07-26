Beşiktaş’a gün doğdu
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması, Caner ve Lens'in cezalı, Adem ve Umut gibi oyuncuların olmaması elbette büyük bir handikaptı.
Beşiktaş buna rağmen maça iyi başladı. İlk yarıda oyunun hakimi olmasına rağmen zaman zaman da pozisyonlar verdi. Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Sivas'ın İzmir'de yenik duruma düşmesi de Beşiktaşlı oyuncuları kamçıladı. Atiba'nın penaltısından sonra skor üstünlüğüyle moral bulan Beşiktaş çok iyi oynamamasına rağmen Ankara'dan 3-0 gibi net bir sonuçla galip ayrıldı.
Sivasspor'un da İzmir'de aldığı yenilgi sonrası Beşiktaş ligi 3. sırada bitirdi. Eğer Trabzonspor'un cezası CAS'tan dönmezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.
Sergen Yalçın tüm imkansızlıklara rağmen takımına ligi 3. sırada bitirterek önemli bir başarı elde etti. Beşiktaş bu şansı çok iyi kullanmalı.
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