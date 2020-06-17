Sonuna kadar hak etti
Maçın seyircisiz olması da Fenerbahçe'yi önem derecesi yüksek mücadelede olumsuz etkiledi. Sarı-Lacivertliler topu kontrol etmeyi bilse de üretkenlik gösteremedi.
Muriç'in formsuzluğu takımın hücum gücünü bir hayli düşürmüş.
Fenerbahçe dün hem fizik olarak hem de mental olarak rakibine göre daha gerideydi ve maçı da turu da kaybetti.
Böylelikle hedefsiz kaldı. Deniz Türüç'ün oyundan alınırkenki tavırları Fenerbahçe'nin oyun temposunu düşürdü. Bu tavrı yanlıştı. Trabzonspor son bölümde bulduğu gollerle hak ettiği maçı aldı ve finale çıktı.. Kupanın da en büyük adayı Trabzonspor olarak gözüküyor. Fırtına emin adımlarla kupaya ilerliyor.
MAÇIN İYİSİ: EKUBAN
Tek kelimeyle; muhteşemdi!
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIRAR
Sağ bekte yetersiz bir oyun ortaya koydu.
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