Caner&Gökhan bırakılmamalı
Sizce bu gerçekleşirse Beşiktaş güç kaybeder mi?
SÖZLEŞMELERİ bitiyor ve ikisi de artık 30'lu yaşları geçti.
Gökhan ve Caner de Beşiktaş'ın onbirinde değişmez oyuncular.
Tabii profesyonellikte iş paraya dayanınca otomatik olarak bazı şeyleri düşünmeleri gerekecek.
Ancak kulübün de onları bırakmak istemediği kanaatindeyim.
Bu arada Fenerbahçe'ye "O zaman niye bıraktınız;" sorusunu sormak isterim. Gönderilmeleri yanlış bir karardı. Buna rağmen yine de maddi sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye gidebilirler. Bu da savunmada Beşiktaş için güç kaybı oluşturacaktır.
BEŞİKTAŞ'TA neden bu kadar fazla sayıda virüs olayı yaşandı. Sizce yeterli önlemler alınmadı mı?
KULÜPTE ve tesislerde virüs için çok sıkı tedbirler alındı.
Hatta bunun için Avrupa'da bile bir örneği olmayan dezenfekte kabini bile yapıldı. Sonuçta bu virüs görünmez bir tehlike. Bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. İnsanlarla ne yaparsan yap bir şekilde temas oluyor. Şu anda Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 11 kişi virüse yakalandı. Bu şekilde bu ligin nasıl devam edeceğini bilemiyorum.
Beşiktaş Haziran'a kadar idman yapamayacak. Diğer kulüplerde de bu yaşanıyor.
SİZCE bu şartlarda lig başlarsa Beşiktaş lige yeterince motive olabilir mi?
LİGİN sağlıklı bir şekilde ilerlemesi çok zor görünüyor. Ancak TFF kararlı görünüyor. Biz bu sezonu oynatmaya çalışırken diğer sezonu kaçıracağız. 12 Haziran'da bu görüntüyle ligin başlaması imkansız.
Eğer başlarsa ne Beşiktaş ne diğer takımlar lige konsantre olamaz. Zaten şu dönemde sadece ligin değil hayatın da tadı kaçtı.
Bundesliga'yı izledim ve tatsız tuzsuz bir maç gördüm. Herkes ticari bir kaygı duyulduğu için maçların oynatılmasında ısrar ediyor. Bu nedenle liglerin devamının doğru bir karar olmadığını savunuyorum.
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