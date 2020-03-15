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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 15 Mart 2020, Pazar

Fener ruhunu kaybetmiş

FENERBAHÇELİ futbolcular, Konyaspor maçına "Lig bir an önce bitse de gitsek" düşüncesiyle çıkmışlardı.
Sarı-Lacivertli futbolcularda ne istek ne de ruh vardı. Zirveden kopmanın da etkisiyle futbolcuların sezona havlu attığı dün bir kez daha görüldü. Fenerbahçe ilk yarıda sahada yoktu desek yeridir.
İkinci yarıda rakip 9 kişi kalmasına rağmen bir varlık gösteremeyen Sarı- Lacivertliler, taraftarını bir kez daha kahretti. Fenerbahçe gibi bir takımın 9 kişi kalmasına rağmen pozisyona dahi girmekte zorlanması gerçekten üzücü.

YENİ HOCA ŞART
F.BAHÇE yönetiminin yeni hoca için sezon sonunu beklediği konuşuluyor. Ancak dün bir kez daha görüldü ki bu takımın yeni bir hoca ile yeni bir havala yakalamaya ihtiyacı var.
Fenerbahçe bir an önce toparlanmazsa ligi geçen sezondan daha kötü bitirecek gibi.

MAÇIN EN İYİSİ: BAJIC
Çok şık bir gol attı. Günündeydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAILSON
Fenerbahçe klasında bir oyuncu değil
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fener ruhunu kaybetmiş
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