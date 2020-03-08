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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 08 Mart 2020, Pazar

F.Bahçe için sezon bitti

FENERBAHÇE için Denizlispor maçı bir anlamda ya devam ya da tamam maçıydı.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımın nasıl bir reaksiyon göstereceğini herkes merak ediyordu. Sarı-Lacivertliler maça aslında kötü de başlamadı.
Ozan Tufan'la gelen golden sonra galibiyetin geleceğini düşünenlerdendim.

SİSTEMİ YOK...
Ancak Tolgay'ın penaltıya neden olan hareketi ve ardından gelen kırmızı kart maçın kaderini değiştirdi. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra nedense asabi bir kimliğe büründü. Bu arada Kruse'nin sakatlığı da olumsuz gidişatta önemli bir rol oynadı.
Maç 1-1 olduktan sonra Fenerbahçe'de organize ataklar yok denecek kadar azdı. Takımın ne oyun disiplini ne de bir sistemi vardı.
Vedat Muriç son maçlarda büyük bir düşüş yaşıyor.
Buna Gustavo da eklenince Fenerbahçe istediğini sahaya yansıtamadı.
Denizlispor 2-1 öne geçtikten sonra skoru korumak yerine hücuma daha çok çıksaydı sonuç bu olmazdı.
Fenerbahçe için artık bu sezon bitmiştir.
Bu sezondan ders alınarak gelecek sezon için şimdiden plan ve program yapılmalı. Bu taraftara gerçekten çok yazık oluyor.

MAÇIN EN İYİSİ: M.YUMLU
M.Yumlu çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MURİÇ
Kosovalı etkisizdi.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU F.Bahçe için sezon bitti
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