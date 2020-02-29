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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Şubat 2020, Cumartesi

Kartal umut saçıyor

BEŞİKTAŞ, Alanyaspor karşısında maça iyi başlasa da kalesinde golü gören taraf oldu. Karius'in kalesine gelen ilk toplardaki motivasyon sorunu dün de devam etti ve Beşiktaş golü yedi. İlk yarıdaki iyi oyuna rağmen devreye 1-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarıda rakip kalede iyi bir baskı kurdu. Savunmadan başlayarak topu iyi yönlendiren Beşiktaş, orta alanda Elneny ve Atiba ikilisinin yüksek pas kalitesi ile rakibini yordu.
En uçta oynayan Burak da istekli oyununu iki golle süsledi ve galibiyet geldi.

GALİBİYETİ HAK ETTİ
Geçen hafta Trabzon karşısında da müthiş oynayan ancak sahada 2 puan bırakan Beşiktaş, dün hak ettiği 3 puanı ikinci yarıda da olsa aldı.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde göze hoş gelen ve ilerisi için umut veren bir futbolu var.
Bu kadro korunur ve kaliteli birkaç takviye yapılırsa Beşiktaş, Yalçın yönetiminde önümüzdeki sezona damga vurabilir.

MAÇIN EN İYİSİ: ELNENY
Müthiş bir oyun zekası var.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Beşiktaş'ta aksayan tek isimdi.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal umut saçıyor
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