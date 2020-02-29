Kartal umut saçıyor
En uçta oynayan Burak da istekli oyununu iki golle süsledi ve galibiyet geldi.
GALİBİYETİ HAK ETTİ
Geçen hafta Trabzon karşısında da müthiş oynayan ancak sahada 2 puan bırakan Beşiktaş, dün hak ettiği 3 puanı ikinci yarıda da olsa aldı.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde göze hoş gelen ve ilerisi için umut veren bir futbolu var.
Bu kadro korunur ve kaliteli birkaç takviye yapılırsa Beşiktaş, Yalçın yönetiminde önümüzdeki sezona damga vurabilir.
MAÇIN EN İYİSİ: ELNENY
Müthiş bir oyun zekası var.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Beşiktaş'ta aksayan tek isimdi.
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