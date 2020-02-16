F.Bahçe’de hasar büyük
Trabzonspor ve Alanyaspor önünde toplam 5 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler'in bu deplasmanda kazanmaktan başka bir seçeneği yoktu. Fenerbahçe ilk yarıda topa daha çok hakim olan ve daha çok pozisyon bulan taraf olmasına rağmen kalesinde golü gördü. Fenerbahçe yenik duruma düştükten sonra Ankaragücü'nün 2. golü bulması işten bile değildi.
Ancak forvetlerin beceriksizliği farkın artmasını engelledi.
BASKI YETMEDİ
Maçın 2. yarısında Fenerbahçe rakibi önünde büyük baskı kurdu. Ancak umut olarak alınan Emre de sakatlanınca planlar bozuldu. Ankaragücü'nün 2. golünden sonra yapacak fazla birşey kalmadı.
F.Bahçe böylece hem şampiyonluk yarışında ağır yara aldı hem de G.Saray maçı öncesi tüm moraller bozuldu.
MAÇIN EN İYİSİ: RODRIGUES
Çok iyi oynadı ve galibiyeti getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALTAY
Yediği gollerle yenilgide rol oynadı.
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