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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 09 Şubat 2020, Pazar

Boateng farkı

BEŞİKTAŞ, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi ile oluşan olumlu havayı Gaziantep'i yenerek devam ettirmeyi bildi. İlk yarı başa baş geçen bir oyun vardı ve iki takım da birbirine diş geçiremedi. İkinci yarıda ise Boateng'in oyuna girişi ile Beşiktaş daha etkili bir oyun oynadı. Ganalı yıldızın oyuna girişi ile Kartal dün maçı lehine çevirmeyi bildi.
Ancak dünkü maçın kader anı ise kesinlikle Beşiktaş'ın kazandığı penaltıydı.
Bu pozisyonda hakemin hatalı bir karar verdiğini ve bu kararın maçı ciddi şekilde etkilediğini düşünüyorum.
Vida'ya yapılan harekette penaltıyı gösteremeyen hakemin, çaldığı penaltı ise çok basit bir karardı.

DAHA ÇOK İSTEDİLER
Hakemin penaltı kararı yanlış olsa da bu durum Beşiktaş'ın kötü oynadığını ya da galibiyeti hak etmediğine işaret etmez. Siyah- Beyazlılar rakibine oranla maçı daha fazla isteyen, daha fazla koşan takımdı ve haklı bir galibiyet aldı. Sergen hoca ile üst üste iki maçta alınan iki galibiyet hem takımı hem de taraftarı iyice havaya sokacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: BOATENG
Oyuna girişi dengeleri değiştirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Verdiği penaltı kararı çok tartışılır.
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