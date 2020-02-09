Boateng farkı
Ancak dünkü maçın kader anı ise kesinlikle Beşiktaş'ın kazandığı penaltıydı.
Bu pozisyonda hakemin hatalı bir karar verdiğini ve bu kararın maçı ciddi şekilde etkilediğini düşünüyorum.
Vida'ya yapılan harekette penaltıyı gösteremeyen hakemin, çaldığı penaltı ise çok basit bir karardı.
DAHA ÇOK İSTEDİLER
Hakemin penaltı kararı yanlış olsa da bu durum Beşiktaş'ın kötü oynadığını ya da galibiyeti hak etmediğine işaret etmez. Siyah- Beyazlılar rakibine oranla maçı daha fazla isteyen, daha fazla koşan takımdı ve haklı bir galibiyet aldı. Sergen hoca ile üst üste iki maçta alınan iki galibiyet hem takımı hem de taraftarı iyice havaya sokacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: BOATENG
Oyuna girişi dengeleri değiştirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Verdiği penaltı kararı çok tartışılır.
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