Kartal havaya girdi
Ancak Beşiktaş'ın Rize'de rahat bir şekilde kazandığını söyleyemeyiz. Dengeli geçen ve eşitlikle sona eren ilk yarı sonrası Rizesporlu Aminu'nun ikinci yarıda kaçırdığı net fırsatlar gol olsaydı farklı bir sonuç çıkabilirdi.
Dün maç iki tarafa da gitti geldi ve Beşiktaş tecrübeli ayakları ile sonuca gitti. Önce Burak sonra ise Gökhan güzel gollerle galibiyeti getirdi.
HOCAYA MORAL OLDU
Rize galibiyeti Sergen hocaya da moral ve öz güven katacaktır. Taraftarlar da havaya girecektir.
Sergen hocanın imza töreni ile başlayan Beşiktaş camiasındaki olumlu hava takımı sezonun kalan kısmında da diri tutacak gibi gözüküyor.
Abdullah Avcı döneminde tribünlerle bir türlü birlikteliği yakalayamayan Beşiktaş, Sergen hoca ile tek vücut olarak zorlukları göğüsleyecek gibi.
MAÇIN EN İYİSİ: GÖKHAN
Savunmada çok iyiydi. Şık bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIOMANDE
Çok sert oynadı. Pas kalitesi zayıftı.
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