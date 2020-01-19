Fenerbahçe istediğini aldı
MURİÇ FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda golü daha fazla isteyen Fenerbahçe, Muriç'in ortasında Kruse ile öne geçmeyi bildi. Gaziantep takımının tek hücum silahı savunma arkasına atılan toplardı.
Pasla rakip kaleye gidemeyen Antep takımı karamboller dışında etkili olamadı. Fenerbahçe de kontra ataktan son bölümde Muriç'le fişi çekti. Sarı-Lacivertliler ikinci yarısında kıpırdandığı maçta çok kritik bir 3 puan kazandı.
MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZ
Gaziantep'in sağ beki kötü günündeydi
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