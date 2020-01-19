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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 19 Ocak 2020, Pazar

Fenerbahçe istediğini aldı

FENERBAHÇE'NİN Gaziantep karşısında sahaya sürdüğü kadroya bakınca Ersun Yanal'ın öncelikli hedefinin rakibi durdurmak olduğunu gördük. Her iki kanadı da asıl mevkileri orta saha olan Ozan ve Tolga ile birlikte Kruse'ye teslim eden Yanal, takımın hücum gücünü ciddi oranda azalttı. Bu dizilişle Fenerbahçe'nin hızlı hücum yapma şansı neredeyse yoktu ve ilk 45'te Sarı-Lacivertliler, bir türlü istediği hücum aksiyonlarını yapamadı. Yanal'ın devredeki Rodrigues hamlesi oyuna hareket kattı.

MURİÇ FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda golü daha fazla isteyen Fenerbahçe, Muriç'in ortasında Kruse ile öne geçmeyi bildi. Gaziantep takımının tek hücum silahı savunma arkasına atılan toplardı.
Pasla rakip kaleye gidemeyen Antep takımı karamboller dışında etkili olamadı. Fenerbahçe de kontra ataktan son bölümde Muriç'le fişi çekti. Sarı-Lacivertliler ikinci yarısında kıpırdandığı maçta çok kritik bir 3 puan kazandı.

MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZ
Gaziantep'in sağ beki kötü günündeydi
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