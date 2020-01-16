Kötü futbol kötü sonuç
Erzurum maçı lig öncesi Beşiktaş'ın son durumu için de fikir verecekti. Siyah-Beyazlılar Erzurum'daki soğuk havadan da etkilenmiş olacak ki maça ev sahibi ekip daha etkili başladı.
Saha içinde pas organizasyonunu bir türlü sağlayamayan Beşiktaş, Hasan'ın golüne de engel olamadı.
TAKIM RUHU EKSİK
N'KOUDOU'NUN süratini kullanarak kazandırdığı penaltı sonrası Beşiktaş'a eşitliği getirdi. Ancak Kartal bir türlü takım halinde hareket edemedi.
Caner istekliydi o da takımdan bağımsız hareket edince çabası sonuç vermedi. Erzurum'un Oltan'la bulduğu golde Beşiktaş savunması uyudu. Caner'in frikiği ile Kartal İstanbul'a avantajlı bir skorla dönüyor derken yenilen penaltı golü dengeleri değiştirdi. Beşiktaş, Erzurum'dan yetersiz bir futbol ve dezavantajlı bir sonuçla döndü.
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