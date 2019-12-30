Sadece 3 puan
Bunun nedenleri iyice araştırılmalı.
MUHTEŞEM FÜZE
Fenerbahçe 2. yarıda da tempoyu yükseltemedi.
Jailson imdada yetişti. 70. dakikada attığı muhteşem golle galibiyeti getirdi. Tabii bu golde ilkinde olduğu gbi kaleci Gökhan'ın büyük hatası vardı.
Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı kaptı.
Ersun Yanal ve yardımcıları devrede dersini iyi çalışmalı... Takımda takviye de şart! Beşiktaş maçındaki tempo daha iyiydi. Ama dün bundan eser yoktu.
MAÇIN EN İYİSİ: JAILSON
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı müthiş gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN
Rizespor kalecisi iki golde de hatalıydı.
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