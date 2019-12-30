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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 30 Aralık 2019, Pazartesi

Sadece 3 puan

FENERBAHÇE rakiplerinin kazandığı haftada sahadan 3 puanla ayrılmak zorundaydı. Ancak maça temposuz bir giriş yaptılar... Buna rağmen Deniz Türüç ile golü buldular. Fenerbahçe'nin golden sonra oyuna daha fazla hükmedeceğini düşünüyordum ama olmadı. Fenerbahçe savunma hatasından kalesinde gol gördü. Ve oyuna eşitlik geldi... Şu bir gerçek ki Fenerbahçe, deplasmanlarda istediği futbolu bir türlü sergileyemiyor.
Bunun nedenleri iyice araştırılmalı.

MUHTEŞEM FÜZE
Fenerbahçe 2. yarıda da tempoyu yükseltemedi.
Jailson imdada yetişti. 70. dakikada attığı muhteşem golle galibiyeti getirdi. Tabii bu golde ilkinde olduğu gbi kaleci Gökhan'ın büyük hatası vardı.
Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı kaptı.
Ersun Yanal ve yardımcıları devrede dersini iyi çalışmalı... Takımda takviye de şart! Beşiktaş maçındaki tempo daha iyiydi. Ama dün bundan eser yoktu.

MAÇIN EN İYİSİ: JAILSON
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı müthiş gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN
Rizespor kalecisi iki golde de hatalıydı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Sadece 3 puan
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