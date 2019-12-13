Gururumuz Başakşehir
Dün Trabzonspor, Basel'e yenilinde gözler Başakşehir ve Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara çevrilmişti. Başakşehir takımlarımız arasında gruptan çıkma şansı olan tek takımdı.
Alacakları bir galibiyet onları ilk 2'ye girme şansı tanıyacaktı.
Başakşehir özellikle ilk yarı iyi bir mücadele verdi. İlk golü yemelerine rağmen devreyi berabere bitirmeyi başardılar.
AVCI YANLIŞ YAPTI
Başakşehir 2. yarı kazanmak için çok çabaladı ve bunu başardı. Helal olsun onlara. Bu galibiyet ülke puanına yarayacak.
Beşiktaş için ise Wolves maçı tam anlamıyla bir formalite karşılaşmasıydı. Genç ve yedek ağırlıklı bir ilk 11'le çıkan Beşiktaş belki çok net pozisyon bulamadı ama rakibe de pek pozisyon vermedi. Dengeli bir ilk 45 dakika oldu. Ancak İngiliz ekibi 2. yarı Jota'nın oyuna girmesiyle arka arkaya bulduğu gollerle Beşiktaş'ı farklı devirdi. Avcı'nın böylesine bir maçta bu kadar genç oyuncuyu aynı anda oynatmasını anlamak mümkün değil. Sonuçta ülke puanı açısından sadece Başakşehir'le teselli bulduk.
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