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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 09 Aralık 2019, Pazartesi

Seriye devam

KASIMPAŞA'nın 15. dakikasında 10 kişi kalmasıyla Beşiktaş'ı rahat bir maç bekliyor diye düşündük. Ancak durum hiç de öyle beklenildiği gibi olmadı. Kasımpaşa eksik kalmasına rağmen maça çok iyi asıldı. Beşiktaş'ta maçın ilk bölümünde geride kalan 5 haftadaki enerji yoktu. Rakibinin durağan oyununu fırsat bilen Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'le öne geçti. Bu gol öncesi Koita'nın Vida'ya müdahalesi de bence tartışmalıydı.

UMUT HAYAT VERDİ
Gökhan'ın ortaladığı Caner'in bitirdiği gol gerçekten görülmeye değerdi. Kasımpaşa eşitlik sonrası yine oyundan düşmedi. Koita ile 2. kez öne geçtiler ama Beşiktaş büyük takım refleksini göstermeyi bildi. Sonradan oyuna giren Umut Nayir, fırsatçılığını konuşturarak Kartal'ı galibiyete taşımayı bildi. Siyah- Beyazlılar'ın çok zorlanmasına rağmen 90+5'te kazanarak 3 puanı hanesine yazdırması çok önemliydi. Galibiyet serisi de devam etti.

MAÇIN EN İYİSİ:UMUT
3 puanda başrol oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAFEZ
Gördüğü kartın izahı yok.
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