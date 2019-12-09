Seriye devam
UMUT HAYAT VERDİ
Gökhan'ın ortaladığı Caner'in bitirdiği gol gerçekten görülmeye değerdi. Kasımpaşa eşitlik sonrası yine oyundan düşmedi. Koita ile 2. kez öne geçtiler ama Beşiktaş büyük takım refleksini göstermeyi bildi. Sonradan oyuna giren Umut Nayir, fırsatçılığını konuşturarak Kartal'ı galibiyete taşımayı bildi. Siyah- Beyazlılar'ın çok zorlanmasına rağmen 90+5'te kazanarak 3 puanı hanesine yazdırması çok önemliydi. Galibiyet serisi de devam etti.
MAÇIN EN İYİSİ:UMUT
3 puanda başrol oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAFEZ
Gördüğü kartın izahı yok.
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