SÜPER Lig'de son 5 maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, kupada da iddiasını sürdürmek için dün gece Erzincan önüne çıktı. Galatasaray'ın önceki gün Tuzla önünde aldığı sürpriz iç saha yenilgisinin ardından, Abdullah Avcı'nın nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusuydu.
Ancak Avcı, bana göre doğrusunu yaptı ve az süre alan oyuncularla maça çıktı.
Oyuncularının son durumlarını da gözlemlemiş oldu.
BOYD İÇİN MORAL OLDU
Maça gelirsek. Çok iyi oynayan değil ama diri bir Beşiktaş izledik.
Boyd'un gol atması kendisi için de moral oldu. İlk yarı biterken Erdoğan Kaya'nın golü Beşiktaş'ı rahatlattı. Beşiktaş sürprize zemin yaratacak bir oyun anlayışını ne rakibine ne de bizlere hissettirmedi. Tur için de avantajı cebine koydu.
Tabii akıllar yine de Kasımpaşa maçındaydı.
MAÇIN EN İYİSİ: ERDOĞAN
Genç savunmacı hata yapmadı. Gol de attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALİ ÖZTÜRK
Erzincan'ın forveti pek etkili olamadı.
Abdullah Avcı doğrusunu yaptı
SÜPER Lig'de son 5 maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, kupada da iddiasını sürdürmek için dün gece Erzincan önüne çıktı. Galatasaray'ın önceki gün Tuzla önünde aldığı sürpriz iç saha yenilgisinin ardından, Abdullah Avcı'nın nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusuydu.
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