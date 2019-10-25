Beşiktaş’ta zor günler!
ŞANS AYAĞA GELDİ AMA...
2. yarıda her şey Braga'nın istediği ortamda seyrederken önce Umut Nayir'ın beraberlik golü ardından da kazanılan penaltı herşeyi değiştirdi. Ama ne varki Ljajic'in kullandığı garip stildeki penaltı vuruşu direkte patlarken, birkaç dakika sonra gelen Braga'nın 2. golü tribünleri adeta çılgına çevirdi. Beşiktaş'ın belki bahanesi çok ama buna rağmen kötü oynayan bir türlü form tutmayan futbolcuların varlığı da tribünlerin malumuydu. Zor günler yaşayan Beşiktaş'ı pazar günü zor bir derbi bekliyor.
MAÇIN EN İYİSİ: HORTA
Gol attı, Çok çalıştı. En çok göze o battı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Çok pas hatası yaptı. Kötü bir gece yaşadı.
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