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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 25 Ekim 2019, Cuma

Beşiktaş’ta zor günler!

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga önünde belki de tamam ya da devam maçına çıkan Beşiktaş'ta çok büyük sorunlar vardı. Büyük bir sakatlık kriziyle karşı karşıya kalan Beşiktaş her ne olursa olsun iddiasını sürdürmek için kazanmak zorundaydı. Son derece dağınık bir görüntü çizen Beşiktaş çok pas hatası yaptığı gibi golü de bireysel hatadan yedi. Zaten ciddi bir moral çöküntüsü içinde olan Beşiktaş bu golden çok etkilendi.

ŞANS AYAĞA GELDİ AMA...
2. yarıda her şey Braga'nın istediği ortamda seyrederken önce Umut Nayir'ın beraberlik golü ardından da kazanılan penaltı herşeyi değiştirdi. Ama ne varki Ljajic'in kullandığı garip stildeki penaltı vuruşu direkte patlarken, birkaç dakika sonra gelen Braga'nın 2. golü tribünleri adeta çılgına çevirdi. Beşiktaş'ın belki bahanesi çok ama buna rağmen kötü oynayan bir türlü form tutmayan futbolcuların varlığı da tribünlerin malumuydu. Zor günler yaşayan Beşiktaş'ı pazar günü zor bir derbi bekliyor.

MAÇIN EN İYİSİ: HORTA
Gol attı, Çok çalıştı. En çok göze o battı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Çok pas hatası yaptı. Kötü bir gece yaşadı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş’ta zor günler!
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