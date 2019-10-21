Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 21 Ekim 2019, Pazartesi

Fenerbahçe hak etti

Fenerbahçe, Denizli karşısında maça kontrollü başladı ve rakibinin hata yapmasını bekledi. Belki de herkesin "Sağ açıkta ne işi var?" dediği Tolga Ciğerci, pozisyon açısından kısır geçen ilk yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren ve maçın kilidini açan isim oldu. Tolga'nın da takıma olan katkısı dün de mevki farketmeksizin sürdü.
Şu bir gerçek ki Fenerbahçe, Emre ve Emre'siz olarak iki farklı takım görüntüsü ortaya koyuyor.
Kaptan sakatlığına rağmen 2. golün asistine imza atarak görevini yaptı.

ALTAY HATALIYDI
Ancak Emre'nin çıkışı ile birlikte Fenerbahçe'nin sahadaki duruşu değişti ve Denizli rakip sahada baskı kurdu.
Devamında da kaleci Altay'ın hatasıyla ev sahibinin golü geldi. Fenerbahçe Denizli'nin golü sonrası biraz panik yaşasa da akıllı bir oyunla rakibine ikinci gol için şans tanımadı. Tecrübesiyle ve oyuncu kalitesiyle rakibine üstünlük kuran Kanarya, haklı bir galibiyet aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Oyunda kaldığı süre içinde harikaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BARROW
F.Bahçe savunmasının arasında kayboldu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe hak etti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ