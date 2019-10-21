Fenerbahçe hak etti
Şu bir gerçek ki Fenerbahçe, Emre ve Emre'siz olarak iki farklı takım görüntüsü ortaya koyuyor.
Kaptan sakatlığına rağmen 2. golün asistine imza atarak görevini yaptı.
ALTAY HATALIYDI
Ancak Emre'nin çıkışı ile birlikte Fenerbahçe'nin sahadaki duruşu değişti ve Denizli rakip sahada baskı kurdu.
Devamında da kaleci Altay'ın hatasıyla ev sahibinin golü geldi. Fenerbahçe Denizli'nin golü sonrası biraz panik yaşasa da akıllı bir oyunla rakibine ikinci gol için şans tanımadı. Tecrübesiyle ve oyuncu kalitesiyle rakibine üstünlük kuran Kanarya, haklı bir galibiyet aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Oyunda kaldığı süre içinde harikaydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BARROW
F.Bahçe savunmasının arasında kayboldu.
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