Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Ekim 2019, Pazar

Bu kadro ile bu kadar

BEŞİKTAŞ'IN bu sezonki en büyük sorunu üretememek. Bu sorun dün Ankaragücü karşısında da ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü'nün yarı sahasında beklemesine rağmen baskılı bir oyun oynayamadı ve top çevirmekle yetindi. Ankaragücü'nün 10 kişi kalmasıyla Kartal için işler daha da kolaylaşmıştı ama bunu da fırsata çevirmeyi bilemediler.
Beşiktaş özellikle ikinci yarıda Diaby'nin kaçırdığı pozisyonda Kartal adeta galibiyeti elinin tersiyle itti.

AVCI'NIN İŞİ ZOR
Ankaragücü karşısında gördük ki Beşiktaş'ın bu sezon işi çok zor.
Bu şampiyonluğu bırakın, ilk 3'e dahi giremeyebilir.
Ortaya çıkan bu kötü tablodaki en büyük sebep ise kalitesiz oyuncu topluluğu.
Abdullah Avcı'nın mevcut durumda takımın performansına olumsuz etkisi olduğunu düşünmüyorum. Eldeki malzeme ile ancak bu kadar olur.

MAÇIN EN İYİSİ: PAZDAN
Savunmada muhteşem oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DİABY
Maçın pozisyonunu cömertçe harcadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Bu kadro ile bu kadar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ