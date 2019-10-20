Bu kadro ile bu kadar

BEŞİKTAŞ'IN bu sezonki en büyük sorunu üretememek. Bu sorun dün Ankaragücü karşısında da ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü'nün yarı sahasında beklemesine rağmen baskılı bir oyun oynayamadı ve top çevirmekle yetindi. Ankaragücü'nün 10 kişi kalmasıyla Kartal için işler daha da kolaylaşmıştı ama bunu da fırsata çevirmeyi bilemediler.

Beşiktaş özellikle ikinci yarıda Diaby'nin kaçırdığı pozisyonda Kartal adeta galibiyeti elinin tersiyle itti.



AVCI'NIN İŞİ ZOR

Ankaragücü karşısında gördük ki Beşiktaş'ın bu sezon işi çok zor.

Bu şampiyonluğu bırakın, ilk 3'e dahi giremeyebilir.

Ortaya çıkan bu kötü tablodaki en büyük sebep ise kalitesiz oyuncu topluluğu.

Abdullah Avcı'nın mevcut durumda takımın performansına olumsuz etkisi olduğunu düşünmüyorum. Eldeki malzeme ile ancak bu kadar olur.



MAÇIN EN İYİSİ: PAZDAN

Savunmada muhteşem oynadı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DİABY

Maçın pozisyonunu cömertçe harcadı.

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