Bu kadro ile bu kadar
Beşiktaş özellikle ikinci yarıda Diaby'nin kaçırdığı pozisyonda Kartal adeta galibiyeti elinin tersiyle itti.
AVCI'NIN İŞİ ZOR
Ankaragücü karşısında gördük ki Beşiktaş'ın bu sezon işi çok zor.
Bu şampiyonluğu bırakın, ilk 3'e dahi giremeyebilir.
Ortaya çıkan bu kötü tablodaki en büyük sebep ise kalitesiz oyuncu topluluğu.
Abdullah Avcı'nın mevcut durumda takımın performansına olumsuz etkisi olduğunu düşünmüyorum. Eldeki malzeme ile ancak bu kadar olur.
MAÇIN EN İYİSİ: PAZDAN
Savunmada muhteşem oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DİABY
Maçın pozisyonunu cömertçe harcadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Altın değerinde galibiyet 12 Ekim 2019, Cumartesi MİLLİ Takım Arnavutluk karşısında çok kritik bir 3 puan alarak EURO 2020 vizesini büyük oranda garantiledi. Milli...
- Kartal’a hayat öpücüğü 07 Ekim 2019, Pazartesi MAÇA tedirgin başlayan bir Beşiktaş vardı. Ligde ve Avrupa'da kötü gidiş de buna etkendi. Alanyaspor da lig lideri...
- Sonunu getiremedi 05 Ekim 2019, Cumartesi FENERBAHÇE takımı seyircisi önünde kötü bir geçe yaşadı. Sarı- Lacivertliler atak oynayan taraf gibi gözükse de...
- Kaos sürüyor 30 Eylül 2019, Pazartesi BEŞİKTAŞ 'kader maçı' niteliği taşıyan Trabzonspor maçından hem skor hem de oyun olarak büyük bir hayal kırıklığı...
- Kazanmayı istemediler 29 Eylül 2019, Pazar FENERBAHÇE - Galatasaray derbisi son zamanlarda izlediğim en zevksiz maçtı. Sanki iki takım ve hakemler maç öncesi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.