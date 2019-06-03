Akıllı oyun güzel sonuç

ŞENOL Güneş, zorlu Fransa maçı öncesi Özbekistan maçına alternatif bir kadro sürerek hem yedek oyuncuların durumunu görmek hem de as oyuncuların sakatlanmamasını engellemek istedi. Neredeyse ilk kez bir araya gelen oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkan Milliler, Özbekistan karşısında maça iyi başladı. İlk 45'te özellikle İrfan Can oyuna ağırlığını koydu ve takımımızı rakip yarı alana taşıdı.

Zeki Çelik de savunmadaki görevini eksiz yaptı attığı gollerle de yıldızlaştı. Fizik gücü yüksek bir ekip olan Özbekistan'a karşı Milliler topa sahip olarak maçın kontrolünü elinde tuttu bu da daha rahat bir oyun ortaya koymamıza imkan sağladı.​

FRANSA'YI ZORLARIZ

İkinci yarıda da akıllı bir oyun oynayan Milli Takım sahadan galip ayrıldı. İki hazırlık maçını da kazanan Milliler, Fransa ile oynayacağı maç öncesi de moralini üst seviyeye çıkardı.

Şenol Güneş'le iyi bir hava yakalayan Ay- Yıldızlılar'ın Fransa'yı da zorlayacağını tahmin ediyorum. Fransa çok güçlü bir ekip olsa A Milli Takım rakibine kolay geçit vermeyecektir.

Taraftar desteği de bu maç için belirleyici olacak.

MAÇIN EN İYİSİ: ZEKİ ÇELİK

​Tek kelimeyle müthişti. Maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RUZYEV

Özbek oyuncu varlık gösteremedi.