Rolanti futbol

BEŞİKTAŞ farklı kazanacağı maçı riske attı. Bunun nedeni geçen hafta yaşadıkları Galatasaray maçı mı bilmiyorum! Bu ligde ikincilik de çok önemli. İkincilik önemli ama Beşiktaş maçı rolantide oynadı.

Alanya takım savunmasından uzak bir görüntü verdi.

Mücadelesi zayıftı. Beşiktaş'ın 7-8 farklı kazanacağı maçta Alanya neredeyse beraberliği yakalayacaktı.

Karius büyük güven veriyor.

Adriano, Ljajic iyi oynadı.

Vida ve Mirin ikilisi önümüzdeki sezon devam etmemeli.

HÜCUMDA ETKİSİZDİ

Atiba yıllanmış şarap gibi oynuyor. Dünkü karşılaşmada Beşiktaş topu ağlara göndermekte becereksiz bir gece geçirdi. Zor da olsa kazanmasını bildi. Tekrar ediyorum. İkincilik bu sezon çok önemli. Bu hafta Galatasaray-Başakşehir maçı olduğunu düşünürsek Beşiktaş kazanarak çok önemli bir iş yaptı.

Özetlersek Beşiktaş çok üst düzey oynamadan kazanmasını bildi. Son iki hafta alacağı sonuçlar önemli. Beşiktaş, ekonomik nedenlerden dolayı Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyorsa kalan maçlarını daha da ciddiye almalı.



MAÇIN EN İYİSİ: KARIUS

Kalesinde güven verdi. İyiydi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ:

Pozisyon almasını bilmiyor.