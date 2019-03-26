Bu takımda hayat var
Moldova'yı küçümsemeyen ve oyunu ciddiye alan futbolcularımız ilk 20 dakikayı rakibini tartmakla geçirdi. Hasan Ali'nin golünden sonra özgüveni daha da artan takımımız Moldova'yı adeta kendi ceza sahasına hapsetti. Cenk Tosun'la gelen 2. golden sonra artık zaten Moldova'nın ipi çekilmişti.
FARK ARTABİLİRDİ
İLK yarıda Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu ile kaçan goller Milli Takım için şanssızlık oldu. Eğer ilk yarı biraz şanslı olsaydık devreye 4-0 galip girmemiz işten bile olmayacaktı.
Maçın 2. yarısında A Milli Takım Burak'la penaltı kaçırmasından sonra Cenk'le bulduğu 3. golle farkı daha da arttırdı. Milli Takımımız 3-0'dan sonra bile çok iştahlıydı. Güneş bu takıma apayrı bir hava katmış bu belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Milli Takım 2 maçta 6 puan alırken gelecek için umutlarımız arttı. Bu takım çok daha iyi bir yere gelecektir.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
MAÇIN EN İYİSİ: CENK TOSUN
Attığı 2 gol ve futboluyla maçın iyisiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AMBROS
Moldova'nın golcüsü çok etkisiz kaldı.
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