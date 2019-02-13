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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 13 Şubat 2019, Çarşamba

Fener tura göz kırptı

LİGDE inişli çıkışlı bir performans gösteren Fenerbahçe, taraftarının da desteğile Zenit maçına çok etkili başladı. İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Sarı-Lacivertliler, aradığı üstünlük sayınısı Slimani ile buldu. Uzun süredir sessiz olan Slimani de attığı golle şanssızlığını kırmış oldu. Fenerbahçe dün topa sahip oldu, iyi pas yaptı, rakibine şans tanımadı... Bekler Isla ve Hasan Ali de hücuma katkı verdi.
Sarı-Lacivertliler bu denli etkili oynamışken bence farkı daha da açmalıydı. Dün gecenin tek olumsuz yanı Fenerbahçe'nin daha farklı bir galibiyet alamamasıydı.

TUR İÇİN YETEBİLİR
AMA ben F.Bahçe'nin böyle oynaması durumunda Zenit'le deplasmanda oynayacağı maçta turu geçeceğini düşünüyorum. Dün akşamki maçla ilgili bir parantez de Harun'a açmak lazım. Mehmet Topal'ın istemsizce yaptırdığı penaltıda harika bir refleksle gole izin vermeyen Harun, takımını ayakta tuttu. Penaltılardaki başarılı performansını da sürdürdü.
Fenerbahçe ikinci yarıda biraz oyunun temposunu düşürdü. Skoru korumak yerine ikinci gol için baskı yapsalardı golü rahatlıkla bulabilirlerdi.
Fenerbahçe'nin sahasında aldığı 1-0'lık galibiyet turu geçmek için yeterli olacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: HARUN
Fenerbahçe'yi ayakta tutan isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MAK
Penaltı kaçırdı. Oyun içinde de etkisizdi.
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