Kartal havalandı
Dorukhan'ın harika golüyle öne geçmeyi de başaran Siyah- Beyazlılar, oyunun kontrolünü eline almayı başardı.
Dorukhan attığı şık golün yanı sıra orta alanda da Beşiktaş'ın dinamosu oldu.
Skor 1-0'ken Akhisar'ın kontradan yakaladığı pozisyonlarda kalesinde devleşen Loris Karius da Beşiktaş adına dün gecenin ön plana çıkan isimlerindendi. Alman file bekçisi, bir kalecinin takıma verebileceği her şeyi yaptı. Gökhan'ın golüyle farkı iki yapan Kartal, Larin'le fişi çekmeyi bildi.. Beşiktaş, Akhisar'dan 3 puanla dönerek çok önemli bir virajı kayıpsız döndü ve sezonun ikinci yarısı için moral depoladı.
MAÇIN EN İYİSİ KARIUS
Kritik kurtarışları takımı ayakta tuttu
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MANU
Oyunda kaldığı sürede varlık göstereme
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