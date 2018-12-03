Kazanan haklıdır
Adem Ljajic penaltıdan golünü atsa da ben dün kendisini etkisiz buldum.
Dünkü derbiye damgasını vuran olay ise VAR uygulaması oldu. Beşiktaş, VAR sayesinde penaltı kazandı, G.Saray'ın ise penaltısı VAR'la iptal oldu.
CANER FIRSAT TEPTİ
Galatasaray, Beşiktaş'ın ikinci yarı oyunu kendi yarı alanında kabul etmesiyle pozisyonlar buldu.
Cimbom özellikle Ömer Bayram'la çok net bir fırsatı geri çevirdi. Caner Erkin'in duraklama dakikalarında Love'a pas vermeyip kaleyi düşündüğü pozisyondan sonra eğer Maicon'un frikiği gol olsaydı futboldaki "Atamayana atarlar" klasiği de ortaya çıkacaktı.
Beşiktaş çok iyi oynamasa da sahadan galip ayrıldı ve kazanan her zaman haklıdır...
MAÇIN EN İYİSİ: VIDA
Savunmada güven verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CANER
Son dakikalarda bencilce bir tercih yaptı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Santra ile saldıracak 01 Aralık 2018, Cumartesi Oktay Derelioğlu derbi öncesi Kartal'ı mercek altına aldı: Kartal seyirciyi arkasına alıp santra ile birlikte büyük...
- Beşiktaş 2. yarı hak etti 30 Kasım 2018, Cuma MAÇA bakıldığında çok kötü başlayan bir Beşiktaş vardı Norveç'te. İlk 6 dakika içinde 2 tane golü kalesinde gördü....
- Trabzon’da hak eden kazandı 26 Kasım 2018, Pazartesi HER iki takımda önemli eksiklerin olması derbi maçı farklı bir konuma getirmişti. Çoğunluk moral ve form faktörünü...
- Kartal geri döndü 25 Kasım 2018, Pazar ÖNEMLİ futbolcularından yoksun bir şekilde Ankaragücü karşısına çıkan Beşiktaş'ın nasıl bir oyun ortaya koyacağı...
- Kendisiyle çelişiyor 21 Kasım 2018, Çarşamba İSVEÇ yenilgisi sonrası her zamanki gibi "Futbolcularımız takımlarında oynamıyor" bahanesine saklanan Lucescu,...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri