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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Aralık 2018, Pazartesi

Kazanan haklıdır

DÜN gece oyun kalitesi olarak futbolseverler kötü bir derbi izledi. İki takımın da belli bir planı olmayınca oyun biraz kör dövüşüne dönüştü. Beşiktaş'ta Şenol hocanın Vagner Love'ı kulübede tutup Güven'le başlaması riskti. Ama kazanınca haklı oluyorsunuz. Beşiktaş dün maçı kazanmasına rağmen rakibine oyun anlamında üstünlük kuramadı.
Adem Ljajic penaltıdan golünü atsa da ben dün kendisini etkisiz buldum.
Dünkü derbiye damgasını vuran olay ise VAR uygulaması oldu. Beşiktaş, VAR sayesinde penaltı kazandı, G.Saray'ın ise penaltısı VAR'la iptal oldu.

CANER FIRSAT TEPTİ
Galatasaray, Beşiktaş'ın ikinci yarı oyunu kendi yarı alanında kabul etmesiyle pozisyonlar buldu.
Cimbom özellikle Ömer Bayram'la çok net bir fırsatı geri çevirdi. Caner Erkin'in duraklama dakikalarında Love'a pas vermeyip kaleyi düşündüğü pozisyondan sonra eğer Maicon'un frikiği gol olsaydı futboldaki "Atamayana atarlar" klasiği de ortaya çıkacaktı.
Beşiktaş çok iyi oynamasa da sahadan galip ayrıldı ve kazanan her zaman haklıdır...

MAÇIN EN İYİSİ: VIDA
Savunmada güven verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CANER
Son dakikalarda bencilce bir tercih yaptı.
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