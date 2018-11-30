Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 30 Kasım 2018, Cuma

Beşiktaş 2. yarı hak etti

MAÇA bakıldığında çok kötü başlayan bir Beşiktaş vardı Norveç'te. İlk 6 dakika içinde 2 tane golü kalesinde gördü. İlk 20'de 2 tane daha görebilirdi. Rakip oyuncuların beceriksizliği şansımız oldu.
Şenol hoca, sanırım hafta sonundaki Galatasaray derbisini düşünerek rotasyona gitti. Lig maçını daha çok önemseyen bir havada maça çıktı. Çok kötü başladığı Sarpsborg maçında oyunun ikinci yarısında etkili ve atak oynayan taraf oldu. Maçın ilk yarısında çok etkisiz sahada gezinen Larin'i çıkarırken geç bile kaldı Şenol hoca değiştirmekte.

VAGNER LOVE FARKI
Vagner Love'lı Beşiktaş her zaman daha etkili olmuştur.
Lens'in ayağından ikinci yarıda kazanılan golle havaya giren Beşiktaş, yine rakibin kaçırdığı çok net gol pozisyonu sonrası Love'ın ayağından skoru eşitledi.
Oyunun ikinci yarısında kalesinde pozisyon görse de çok etkili olan Beşiktaş gecenin yıldızı Lens'in ayağından bulduğu 3. golle buz gibi havada geceyi ısıtmayı başardı. Bu galibiyet, Galatasaray derbisi öncesi takıma çok büyük bir moral oldu.

MAÇIN EN iYİSi LENS
2 gol attı. Geceye damgasını vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Çok formsuz.
Sadece bir şutu vardı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş 2. yarı hak etti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ