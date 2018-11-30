Beşiktaş 2. yarı hak etti
Şenol hoca, sanırım hafta sonundaki Galatasaray derbisini düşünerek rotasyona gitti. Lig maçını daha çok önemseyen bir havada maça çıktı. Çok kötü başladığı Sarpsborg maçında oyunun ikinci yarısında etkili ve atak oynayan taraf oldu. Maçın ilk yarısında çok etkisiz sahada gezinen Larin'i çıkarırken geç bile kaldı Şenol hoca değiştirmekte.
VAGNER LOVE FARKI
Vagner Love'lı Beşiktaş her zaman daha etkili olmuştur.
Lens'in ayağından ikinci yarıda kazanılan golle havaya giren Beşiktaş, yine rakibin kaçırdığı çok net gol pozisyonu sonrası Love'ın ayağından skoru eşitledi.
Oyunun ikinci yarısında kalesinde pozisyon görse de çok etkili olan Beşiktaş gecenin yıldızı Lens'in ayağından bulduğu 3. golle buz gibi havada geceyi ısıtmayı başardı. Bu galibiyet, Galatasaray derbisi öncesi takıma çok büyük bir moral oldu.
MAÇIN EN iYİSi LENS
2 gol attı. Geceye damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Çok formsuz.
Sadece bir şutu vardı.
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