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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba

Fenerbahçe umut verdi

PHILLIP Cocu yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk 45 dakikada çok disiplinli bir takım kimliği ortaya koydu.
İlk birkaç dakika dışında Benfica'ya karşı dişe dişe oynayan Sarı-Lacivertliler'de tüm takımın birlikte hareket etmesi de iyiye işaretti. Valbuena'nın dahi takım savunmasına katkı yapması Cocu'nun işi ne kadar sıkı tuttuğunu gösterdi. Hollandalı teknik adam kısa sürede takıma yeni bir hava katmayı başarmış.
Fenerbahçe'nin özellikle kadrosunun ofansif açıdan yetersiz olması Sarı-Lacivertliler'in ikinci yarıda daha çok sahasında oyunu kabul etmesine neden oldu.

SIRA KADIKÖY'DE
Bunun neticesinde de Benfica'nın golü geldi.
Bu pozisyonda Volkan'ın topu tecrübesiyle çıkarması gerekiyordu diye düşünüyorum.
Golde ayrıca Isla da hatalıydı.
Fenerbahçe bana dün akşamki oyunu ile umut verdi ve Benfica'yı Kadıköy'de 50 bin taraftarının önünde eleyebileceğini hissettirdi. Forvete yapılacak iyi bir takviye Fenerbahçe'yi bu sezon çok iyi yerelere getirebilir.
Janssen ve Fernandao'yu kaybetmiş bir takımla mücadele eden Cocu buna rağmen taraftarlara umut vermeyi başardı. İş artık Kadıköy'de Fenerli futbolcular ve taraftarda.

MAÇIN iYiSi NEUSTADTER
Çok başarılı hamleler yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ISLA
Şili'li futbolcunun hatası pahalıya patladı.
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