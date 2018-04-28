Kartal havadan vuracak
Beşiktaş, Galatasaray'ın en büyük zaafından yararlanacak. Galatasaray'ın duran top zaafı var. Üstelik Serdar Aziz cezası nedeniyle bu derbide forma giyemeyecek. Hava toplarında son haftalarda çok etkiliydi. Bu da Beşiktaş için önemli avantaj. Quaresma, Beşiktaş forvetlerine iyi ortalar kesiyor. Talisca, ligin en çok kafa golü atan oyuncusu... Negredo da hava toplarında etkili. Ayrıca G.Saray'ın bekleri Nagatomo ve Mariano onlara göre kısa.
PROFESYONELSEN ETKİLENMEYECEKSİN
Beşiktaş'ın olaylı Fenerbahçe maçından dolayı bu maçta etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta o kupa maçı, bu lig maçı. Profesyonelsen her şartta oynamalısın. Profesyonel hayatta herşey var. Bu yüzden Beşiktaş'ın etkileneceğini düşünmüyorum... Derbilerde hep kavga gürültü oluyor. Türk Telekom Stadı'nda da sert bir futbol oynanacaktır.
GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON
G.Saray'ın seyirci avantajı var. Medipol Başakşehir maçında bunu avantaja çevirdi. Ancak Beşiktaş daha formda. Maçın sonucunu ufak ayrıntılar belirleyecek. Galatasaray kazanırsa şampiyon olur. Kaybeden takım ise şampiyonluğa ulaşamaz. Orta saha önemli bu maçta... Orta sahadaki oyuncuların performansı sonucu belirleyecek.
DERBİNİN ANAHTARI PAS TRAFİĞİ
Beşiktaş her zamanki pas trafiğini gerçekleştirirse ve Quaresma yine forvetleri beslerse Kartal'ın önemli pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Beşiktaş adına derbinin anahtarı pas trafiği. Maçın hakemi Fırat Aydınus, cesur maç yönetsin. Bir hatayı diğer bir hatayla telafi etmesin. Allah yardımcısı olsun.
TALİSCA 7 KAFA GOLÜYLE ZİRVEDE
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 7 kafa golü attı. Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım ise 15 golle Beşiktaş. Kartal'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca bu sezon 43 resmi maçta 19 gol atıp 5 de asist yaptı. Sambacı, taraftarın sevgilisi konumunda.
ASİSTLERİN EFENDİSİ
Quaresma, yaptığı asistlerle dikkat çeken bir isim. Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Portekizli yıldız bu sezon takımının attığı 10 gole etki etti. Quaresma, Süper Lig'de 4 gol atarken, 6 da asist yaptı. Q7, derbide önemli bir silah.
BABEL'DEN 12 GOL, 4 ASİST
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon 28 Süper Lig maçında 12 gol atarken 4 de asist yaptı. Babel, özellikle Talisca ile yaptığı paslaşmalar ve golleriyle dikkat çekiyor.
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