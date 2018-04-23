Yıldızlarıyla kazandı
MORAL KAZANDI
İkinci yarıda oyunun tek hakimi olan Siyah-Beyazlılar bitiricilik konusunda ise etkisiz kaldı. 81'de Talisca bireysel yeteneğiyle Kartal'ı öne geçirdi.
Son anlarda sahneye çıkan günün çalışkan ismi Quaresma da harika bir golle maçı kopardı. Beşiktaş sonuç olarak zorlansa da kazanmayı bildi ve puan kaybının telafisi olmadığı bu süreçte önemli bir 3 puan aldı. Son 4 haftaya girilirken hata yapmayan Beşiktaş, haftaya Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda bir final maçı oynayacak.
Kara Kartal'ın Galatasaray karşısında elde edeceği sonuç belki de Süper Lig'de sezonu şekillendirecek.
MAÇIN iYiSİ: QUARESMA
Güzel oyununu şık bir golle süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MURAT
Malatyalı oyuncu çok agresifti.
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- Oktay DERELİOĞLU
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