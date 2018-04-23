Yol Durumu
  1. Beşiktaş gibi oynarsa rahat kazanır
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi

Yıldızlarıyla kazandı

Beşiktaş dün kolay geçmesi beklenen bir maçtan zorlanarak galip ayrıldı. Maça iyi başlayan Siyah-Beyazlılar Negredo ile öne geçmesine rağmen ardından istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı ve Yeni Malatya'yı maça ortak etti. Takım oyununu iyi oynayan konuk ekip ilk yarıda kontra ataklarla gol aradı. Oyunu çirkinleştirmeyen Yeni Malatya takımı Pereira ile golü buldu ve skora denge geldi. Bu gol sonrası bir süre şok yaşayan Kartal, ardından oyunun kontrolünü eline aldı.

​MORAL KAZANDI
İkinci yarıda oyunun tek hakimi olan Siyah-Beyazlılar bitiricilik konusunda ise etkisiz kaldı. 81'de Talisca bireysel yeteneğiyle Kartal'ı öne geçirdi.
Son anlarda sahneye çıkan günün çalışkan ismi Quaresma da harika bir golle maçı kopardı. Beşiktaş sonuç olarak zorlansa da kazanmayı bildi ve puan kaybının telafisi olmadığı bu süreçte önemli bir 3 puan aldı. Son 4 haftaya girilirken hata yapmayan Beşiktaş, haftaya Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda bir final maçı oynayacak.
Kara Kartal'ın Galatasaray karşısında elde edeceği sonuç belki de Süper Lig'de sezonu şekillendirecek.

MAÇIN iYiSİ: QUARESMA
Güzel oyununu şık bir golle süsledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MURAT
Malatyalı oyuncu çok agresifti.
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