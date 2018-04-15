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  1. Kartal ezdi geçti
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 15 Nisan 2018, Pazar

İstediğini almayı bildi

SON iki maçını kazanan ve Sivas deplasmanına öz güvenli giden Fenerbahçe, dün akşamki maça rakibine önde basarak başladı.
İlk yarım saatte zaman zaman pozisyonlar bulan Sarı- Lacivertliler kaptırdığı toplar ise kalesinde büyük tehlikeler yaşadı.
Sivassporlu Bifouma biraz daha becerikli olabilseydi Yiğidolar üstünlük golünü bulabilirdi.
Ancak Bifouma bulduğu pozisyonları o kadar kötü kullandı ki kendi taraftarından bile tepki gördü.
Aatıf'ın golü ile maçın kilidini açan Sarı-Lacivertliler bu golden 3 dakika sonra Medjani'nin kendi ağlarını sarsmasıyla iyice rahatladı

TEMPOYU KORUDU
Öne geçtiği maçlarda skoru koruma konusunda başarılı olan Fenerbahçe, ikinci yarıda Sivas'a zaman zaman pozisyon verse de oyunu istediği tempoda götürmeyi bildi.
Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetiği Sivas deplasmanında akıllı oyunu ile 3 puanı alan Sarı-Lacivertliler son derece kritik bir zafere imza attı.
Ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe kalan haftalar öncesi en zor deplasmanını da kayıpsız geçmeyi bildi.
Sarı-Lacivertli takım bugünkü Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak skoru rahak bir şekilde beklemeye başladı.

MAÇIN İYİSİ AATIF: Maçın kilidini açan golü atan isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZİYA: Sivas'ın sol beki çokça zamanlama hatası yaptı.
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