İstediğini almayı bildi
İlk yarım saatte zaman zaman pozisyonlar bulan Sarı- Lacivertliler kaptırdığı toplar ise kalesinde büyük tehlikeler yaşadı.
Sivassporlu Bifouma biraz daha becerikli olabilseydi Yiğidolar üstünlük golünü bulabilirdi.
Ancak Bifouma bulduğu pozisyonları o kadar kötü kullandı ki kendi taraftarından bile tepki gördü.
Aatıf'ın golü ile maçın kilidini açan Sarı-Lacivertliler bu golden 3 dakika sonra Medjani'nin kendi ağlarını sarsmasıyla iyice rahatladı
TEMPOYU KORUDU
Öne geçtiği maçlarda skoru koruma konusunda başarılı olan Fenerbahçe, ikinci yarıda Sivas'a zaman zaman pozisyon verse de oyunu istediği tempoda götürmeyi bildi.
Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetiği Sivas deplasmanında akıllı oyunu ile 3 puanı alan Sarı-Lacivertliler son derece kritik bir zafere imza attı.
Ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe kalan haftalar öncesi en zor deplasmanını da kayıpsız geçmeyi bildi.
Sarı-Lacivertli takım bugünkü Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak skoru rahak bir şekilde beklemeye başladı.
MAÇIN İYİSİ AATIF: Maçın kilidini açan golü atan isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZİYA: Sivas'ın sol beki çokça zamanlama hatası yaptı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- İstediğini almayı bildi
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