Fenerbahçe geç açıldı
İlk 45 dakikada rakibini zorlayamayan, pozisyona giremeyen, coşkusunu kaybetmiş bir Fenerbahçe vardı sahada. Aatıf'ın dünkü maçta forma giymemesi takımın hücum gücünü bir hayli azaltmıştı.
Sarı-Laciverliler ilk yarıda üretkenlik gösteremeyince taraftarın tepkisi de gecikmedi.
SOLDADO KOPARDI
Gidişattan memnun olmayan Aykut Kocaman, ikinci yarıya Alper-Valbuena değişikliği ile başladı.
Bu değişiklik aynı zamanda maçın da gidişatını değiştiren hamle oldu. 54'te Skrtel'e adrese teslim bir orta yapan Valbuena, harika bir asiste imza attı.
Üstünlük golünü bulduktan sonra rahatlayan Sarı- Lacivertliler, Soldado ile çok geçmeden ikinci golü de buldu ve maçı kopardı. Başakşehir ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler, bugün Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
VALBUENA MAÇIN iYiSi
Oyuna hareket getiren isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YALÇIN
Osmanlı'nın stoperi etkisizdi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fenerbahçe geç açıldı
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