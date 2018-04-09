Yol Durumu
  1. Mükemmel bir gece
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi

Fenerbahçe geç açıldı

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu futbol hayal kırıklığı yarattı.
İlk 45 dakikada rakibini zorlayamayan, pozisyona giremeyen, coşkusunu kaybetmiş bir Fenerbahçe vardı sahada. Aatıf'ın dünkü maçta forma giymemesi takımın hücum gücünü bir hayli azaltmıştı.
Sarı-Laciverliler ilk yarıda üretkenlik gösteremeyince taraftarın tepkisi de gecikmedi.

SOLDADO KOPARDI
Gidişattan memnun olmayan Aykut Kocaman, ikinci yarıya Alper-Valbuena değişikliği ile başladı.
Bu değişiklik aynı zamanda maçın da gidişatını değiştiren hamle oldu. 54'te Skrtel'e adrese teslim bir orta yapan Valbuena, harika bir asiste imza attı.
Üstünlük golünü bulduktan sonra rahatlayan Sarı- Lacivertliler, Soldado ile çok geçmeden ikinci golü de buldu ve maçı kopardı. Başakşehir ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler, bugün Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

VALBUENA MAÇIN iYiSi
Oyuna hareket getiren isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YALÇIN
Osmanlı'nın stoperi etkisizdi.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ