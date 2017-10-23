Hakemler gelişmeli
Galatasaray, Fernando, Maicon ve Mariano ile savunma hattında rakibini engelledi. Gomis de takım savunmasına çok katkı verdi.
Bu durum da onun hücumda etkili olamamasına yol açtı.
Fenerbahçe ise diğer maçlara nazaran rakip yarı alanda daha fazla adamla görüldü. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da dün verdiği kararlarla derbiye damga vurdu.
Özellikle Hasan Ali'nin pozisyonunda verilmeyen penaltı skandaldı.
Yardımcı hakem de bunu görmeyince taraftarlar çileden çıktı.
Fenerbahçe lehine de ilk yarıda Serdar'ın koluna çarpan top büyük tartışma yaratacaktır. Hakemler bu tarz maçlarda çok daha dikkatlı olmalı. Belhanda'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyonda ise Çakır bence haklıydı.
Futbolun gelişmesi için hakemlerin de gelişmesi şart.
2 PUANI BIRAKTI
Eğer dün akşamki gibi hakem yönetimleri olursa Türk futbolu maalesef yerinde saymaya devam eder. 50 bin taraftarı önünde kritik bir 2 puan kaybeden Galatasaray, eğer dün rakibini mağlup etseydi bundan sonraki süreçte psikolojik olarak çok önemli bir avantaj elde edecekti.
Fenerbahçe ise maça çok iyi motive olarak Galatasaray'dan 1 puanı aldı. Hatta 3 puanı kaçıran taraf oldu.
JANSSEN'İN ALINMASI YANLIŞTI
Aykut Kocaman'ın derbideki tek hatası Janssen'i oyundan almak oldu. Takımı ileride tutan isim olan Hollandalı, eğer Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı bölümde oyunda olsaydı Sarı- Lacivertliler, rakip kalede çok daha etkili olabilir ve galibiyet golünü bulabilirdi. Her iki takımın da önceliğinin 1 puan olması ise bu maçın golsüz bitmesindeki en büyük etken oldu
MAÇIN EN İYİSİ JANSSEN
Hollandalı golcü çok iyi işler yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CÜNEYT ÇAKIR
Tecrübesine yakışmayan kararlar verdi.
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- Oktay DERELİOĞLU
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