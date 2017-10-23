Yol Durumu
  1. Devler Ligi’nin efendisi
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi

Hakemler gelişmeli

Galatasaray derbiye taraftarının da desteğiyle çok hızlı başladı. Sarı-Kırmızılılar ilk 15 dakikada gol bulamayınca Fenerbahçe etkili oldu ve rakip kalede tehlikeler yarattı. Özellikle Janssen rakip savunmayı çok zorladı.
Galatasaray, Fernando, Maicon ve Mariano ile savunma hattında rakibini engelledi. Gomis de takım savunmasına çok katkı verdi.
Bu durum da onun hücumda etkili olamamasına yol açtı.
Fenerbahçe ise diğer maçlara nazaran rakip yarı alanda daha fazla adamla görüldü. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da dün verdiği kararlarla derbiye damga vurdu.
Özellikle Hasan Ali'nin pozisyonunda verilmeyen penaltı skandaldı.
Yardımcı hakem de bunu görmeyince taraftarlar çileden çıktı.
Fenerbahçe lehine de ilk yarıda Serdar'ın koluna çarpan top büyük tartışma yaratacaktır. Hakemler bu tarz maçlarda çok daha dikkatlı olmalı. Belhanda'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyonda ise Çakır bence haklıydı.
Futbolun gelişmesi için hakemlerin de gelişmesi şart.

2 PUANI BIRAKTI
Eğer dün akşamki gibi hakem yönetimleri olursa Türk futbolu maalesef yerinde saymaya devam eder. 50 bin taraftarı önünde kritik bir 2 puan kaybeden Galatasaray, eğer dün rakibini mağlup etseydi bundan sonraki süreçte psikolojik olarak çok önemli bir avantaj elde edecekti.
Fenerbahçe ise maça çok iyi motive olarak Galatasaray'dan 1 puanı aldı. Hatta 3 puanı kaçıran taraf oldu.

JANSSEN'İN ALINMASI YANLIŞTI
Aykut Kocaman'ın derbideki tek hatası Janssen'i oyundan almak oldu. Takımı ileride tutan isim olan Hollandalı, eğer Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı bölümde oyunda olsaydı Sarı- Lacivertliler, rakip kalede çok daha etkili olabilir ve galibiyet golünü bulabilirdi. Her iki takımın da önceliğinin 1 puan olması ise bu maçın golsüz bitmesindeki en büyük etken oldu

MAÇIN EN İYİSİ JANSSEN
Hollandalı golcü çok iyi işler yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CÜNEYT ÇAKIR
Tecrübesine yakışmayan kararlar verdi.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar