Nihat Hatipoğlu

Ahlaklı bir toplum oluşturmaya çalışan Hz. Peygamber (SAV) hayâ duygusunda zirve idi. Kuran-ı Kerim'de de yüce Allah (CC) hayâ ve edep sahibi kullarını övmektedir.

"Hayanın hepsi hayırdır." (Müslim, İman). Hayâ; utanma duygusu, ayıplanan bir şeyin korkusuyla insanda meydana gelen mahcubiyet hissidir. Bir insanın tavır ve davranışlarında ölçülü olması, kötü ve çirkin işlerden uzak durması ve haddi aşmaması da hayâdır. Bu konuyla ilgili Hz. Peygamber (SAV), "Hayâ imandandır" buyurmuş (Buhari, İman), Allah'tan hakkıyla hayâ etmemizi (Tirmizi) emretmiştir. Hayânın en üst mertebesi şüphesiz Allah'tan hayâ etmektir. Her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak eden Müslüman, dolayısıyla hoş olmayan davranışlardan kendini uzak tutar. Allah (CC), hayâ ve edep sahibi kullarını sevmekte ve Kuran-ı Kerim'de onları şöyle övmektedir: "(Zekât ve sadakalarınızı), kendilerini Allah yoluna adadıkları için yeryüzünde kazanç peşinde dolaşmayan fakirlere verin! Bilmeyen kimseler, iffet ve hayâlarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü yüzsüzlük ederek ısrarla insanlardan bir şey isteyemezler. Hiç şüphesiz ki Allah, yaptığınız her hayrı bilir." (Bakara, 273).

HAYÂ TİMSALİ SAHABİ

Ahlaklı bir toplum meydana getirme gayesinde olan rahmet Peygamber'i, şüphesiz hayâ duygusunda da zirve idi. O'nun tertemiz hayâsını Ebu Said el-Hudri (ra) şöyle anlatıyor: "Peygamber Efendimiz (SAV), örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha hayâlı idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bu durum, mübarek simalarından hemen anlaşılırdı." (Buhari, Münakıb). Peygamber Efendimizin üstün ahlakını hayatlarına örnek edinen güzide sahabe arasında da hayâ duygusu çok yüksek olanlar vardı. Örneğin hayâ timsali olarak tanıdığımız Hz. Osman (RA), bir gün Hz. Peygamber'i ziyarete gitmişti. Uzanmış bir hâlde odasında dinlenen Efendimiz, daha önce Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i odasına kabul etmiş, sonra Hz. Osman içeri girdiğinde derhal ayağa kalkmıştı. Aişe validemiz, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir ve Ömer'e göstermediğiniz saygıyı neden Osman'a gösterdiniz?" diye sorduğunda, Hz. Peygamber (SAV) Aişe'ye, "Meleklerin bile hayâ ettiği kimseden ben nasıl hayâ etmeyeyim? Osman çok hayâlı bir insandır. Eğer aynı hâlde ona izin verseydim, hayâsından ötürü ihtiyacını bana tam ifade edemezdi" buyurdu. (Müslim). Peygamberimizin yanında yetişen Enes bin Malik (RA) ise Efendimizin hayâsını şöyle ifade eder: "Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, kesinlikle hakaret etmez, mübarek ağızlarından kaba bir söz çıkmaz ve lanet etmezdi. Birimize kızacak olduğunda sadece, "Allah iyiliğini versin, ona ne oluyor ki!.." derdi. (Buhari, Edeb).

EDEP, ZEHEPTEN HAYIRLIDIR

Edep ve hayâ dinimizde öyle kıymetli bir yere sahiptir ki, "İslam edepten ibarettir" denilse yanlış olmaz. Hz. Ali (RA) edebi şöyle över: "Kişinin edebi, zehebinden (altın ve gümüşünden) hayırlıdır." Hz. Mevlânâ ise iman-edep ilişkisine şöyle değinir: "Aklım, kalbime, 'İman nedir?' diye sordu. Kalbim ise aklıma, 'İman edepten ibarettir' dedi."

BİR HADİS

"Bir kişinin din kardeşini üç günden fazla küs bırakması, helal değildir. Bir hâlde küslük ki, iki mümin birbirine kavuştukları zaman biri yüzünü şu tarafa çevirir, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki iki müminin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır." (Buhari)

BİR AYET

"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 93)

BİR ESMA

El-Muiz: Dilediğini aziz eden.

BİR SEVAP

"Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz."

SORU-CEVAP

Otistik bir çocukla ilgileniyorum. Ama karşılığında da para alıyorum. Günah mı?

Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Kutluyorum sizi. Karşılığında bir ücret almanız haram değildir. Önemli olan bu işi severek yapmanız ve çocuğa şefkatli davranmanızdır.

Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekât düşer mi?

Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde zekâtının verilmesi gerekir.

Karın gurultusu (gaz) abdesti bozar mı?

Ses veya koku olmadıkça, sadece bağırsaklarda hissedilen gaz veya gurultuyla abdest bozulmaz.