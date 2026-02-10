Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1839 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1839 ada, 14 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.797,46 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 11.641.623,20-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.03.2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 24.03.2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13.04.2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 20.04.2026 - 10:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1826 ada, 25 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1826 ada, 25 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 13.046,73 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 8.000.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.03.2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 24.03.2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13.04.2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 20.04.2026 - 12:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 76 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 76 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 12.612,10 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 10.000.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.03.2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 24.03.2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13.04.2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 20.04.2026 - 13:46

4 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 215 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 215 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 14.847,66 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 5.250.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.03.2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 24.03.2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13.04.2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 20.04.2026 - 14:58

5 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 200 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 200 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 12.996,54 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 6.000.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18.03.2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 25.03.2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14.04.2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 21.04.2026 - 10:38

6 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1823 ada, 51 parsel...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1823 ada, 51 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 5.989,60 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 5.250.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19.03.2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26.03.2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15.04.2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22.04.2026 - 13:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 90 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1817 ada, 90 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 25.178,17 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 9.200.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19.03.2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 26.03.2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15.04.2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 22.04.2026 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr