Nihat Hatipoğlu

YARATANDAN ötürü, yaratılanı sevmek mesleğimiz olmalı. Zira her canı Allah yarattı.

Bunun farkında olan var, bu hakikatı bilmeyen var. Bizim gayretimiz insana hüsnü kalp ile yanaşıp onları şerden hayra dönüştürmek olmalıdır.

Farkında olmayanı farkında etmek zordur ama imkansız değildir.

İnsanı sevmeden onlara yararlı olamayız. Her yaşlıyı baba, her çocuğu evlat, her kadını kardeşiniz görmeden onlara fayda sağlayamayız.



SORU: Televizyon yarışmalarından kazanılan para haram mı?

CEVAP: İki kişinin sen kazanırsan ben, ben kazanırsam sen öde şeklindeki icraatı kumar sayılır. Burada şartlara riayet edilmek aranır. Ama TV'lerde olduğu gibi, bir kurum ve bir fert arasında önceden bir meblağ yatırma şartı olmadan yapılan, üçüncü kişilerin zarar görmediği, para yatırmadığı ve özellikle bilginin sınandığı bu tür yarışmalardan elde edilen menfaat -para- kumar değildir.



SORU: Faiz alışverişine kefil olmak caiz midir?

CEVAP: Faiz alışverişlerinde kefil olmanız caiz değildir. Zira faiz dinimizce yasaklanmıştır. Kefil olduğunuz konu muhtemelen ev, daire veya araba alımıdır. Bunlar için kredi çekilmektedir. Bu kredilerde kefil olmak, bu tür faiz alışverişi yapmak haramdır.



SORU: Çocuğum olmadığı için muska takmam uygun mu?

CEVAP: Evlilikte çocuk olmuyorsa bu işin uzmanı bir doktorla görüşün. Tedavi olun.

Bunun fiziksel ve psikolojik sebebi olabilir. Bunları yaptıktan, tedbir aldıktan sonra dua etmeniz kadar doğru ve tabii bir şey olamaz.

Ancak muska ve benzeri şeyler takmanız doğru olmaz.



SORU: Gelin kayınvalidesine anne demeli midir?

CEVAP: Bu tamamen karşılıklı sevgi, saygı içerisinde halledilmelidir. İçinden geliyorsa -anne- demelidir. Zorlama ile olmaz. Burada gelenekler ve algılar önemlidir.



SORU: İmam namaz kıldırırken kıraatte yanılırsa cemaat ikaz etse sakıncası var mı?

CEVAP: Namazda olan cemaatten birisi imama yanıldığı yeri sesle okuyarak hatırlatsa, hoca da düzeltse namaz bozulmaz.