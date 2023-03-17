Allah ismi Kuran’dan önce de kullanılır mıydı?

CEVAP: Peygamberimizin babasının adı 'Abdullah'tı. Allah lafzı daha önce kullanılırdı. Eski ilahi metinlerde ve Peygamberlere gelen sahifelerde bu yüce ismin kullanılması ve nesilden nesle aktarılması mümkündür.

SORU: 40 gün namaz kılanın günahı bağışlanır mı?

CEVAP: Böyle bir hadis yoktur. Ancak 40 gün boyunca cemaatle namaz kılana kırk günün sonunda iki beraat verilir. Bunlardan birincisi ateşten korunma, ikincisi de münafıklıktan korunma beraatıdır. Bu da teşvik anlamında bir hadistir. Yoksa 40 vakit cemaatle namaz kılan kişi daha sonra kılmasa da olur veya bütün günahlarından arınmıştır anlamına gelmez.

SORU: Eve girerken veya çıkarken sağ veya sol ayakla girmek şartı var m?

CEVAP: Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatımızın her kademesinde disiplin ifade eden emir veya tavsiyelerde bulunmuştur. Eve girerken sağ ayağıyla girer, çıkarken de sağ ayağıyla çıkardı. Eve girip çıkarken de dua ederdi. Şöyle ki: "Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'ın adıyla giriyorum. Cahilce davranılmaktan, haksızlık yapılmaktan sana sığınırım" derdi.