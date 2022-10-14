Babam namaz kılmıyordu

SORU: Babam namaz kılmıyordu. Vefat etti onun yerine namaz kılabilir miyim?

CEVAP: Namaz bedenle yapılan bir ibadettir. Herkesin kendi namına bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Bildiğiniz gibi her bir fert kendi sevap ve günahıyla hesaba çekilir(İsra,13, Yasin,54, Müddessir, 38) Bu nedenle de babanızın kılamadığı namazları sizin kılmanız caiz olmaz. Belki, nafile bir namazı Allah rızası için kıldıktan sonra, sevabını babanıza hibe edersiniz ki, bu da ancak bir dua mesabesindedir.

SORU: Şükür secdesi nedir? Nasıl yapılır?

CEVAP: Bir sıkıntıdan kurtulan veya arzu ettiği bir sonuca varan kişinin şükür niyetiyle Yüce Allah'a secde etmesine 'şükür secdesi' diyoruz. Şükür secdesi yapacak kişi; oturduğu yerde veya ayakta kıbleye döner, tekbir getirir ve secdeye varıp teşbihte bulunur – sübhane Rabbiye'l a'la – der. Peygamber Efendimizi sevindirici bir haber aldığında şükür niyetiyle secde etmiştir.

SORU: Kimlerle evlenmek caiz değildir?

CEVAP: Nisa suresinin 23 ve 24 , Nur suresinin 31. Ayetleri kimlerle evlenilip evlenilmeyeceğini karara bağlıyor. Özetle; anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, üvey kızlarınız, gelinleriniz nikahlanması dinen haram olan yakınlardır. (Nisa, 23) Evli olan bir kadınla nikah kıymak da haramdır. (Nisa, 24) Bunların dışındaki yakınlardan; teyze ve amca kızları, hala ve dayı kızları ile dinen nikahlanıp evlilik bağı kurmakta bir dini engel yoktur. Nikah engeli olmayan bir kadınla da elbette nikah kıyılabilir. Dinin çok iyi bilinen bu bilgilerinin, kimlere nikah düşüp düşmeyeceğinin bazı kişilerce bilinmemesi hakikaten hayret vericidir.

SORU: Peygamberimize salavat getirmekten bahseder misiniz?

CEVAP: Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)'e salat ve selam getirmek dini bir emirdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: Şüphesiz Allah ve melekleri, peygamberimize salat etmektedirler. Ey iman edenler. Siz de, O'na salat edin. Ve tam bir bağlılıkla O'na selam verin (Ahzab, 56)

Allah'ın salat etmesi, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e şefaat ve itibar makamını lütfetmesidir. Meleklerin salat etmesi; Allah'ım! Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ümmetine şefaat yetkisi ver demektir. Müminlerin salat ve selamı ise; Allah'ım biz müminleri Efendimizin şefaatinden ayırma demektir. Bu ayette, Allah ve melekler salat ettiler denmeyip, salat etmeye devam ediyorlar anlamında bir sıga kullanması da dikkat çekicidir. Yani şu an bile, Allah'ın ve meleklerin Hz. Peygambere salatı hala devam ediyor demektir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'e vefa göstermek anlamında da olan bu salat ve selamı getirene Allah rahmet eder. Ahirette şefaat vesilesi olur. Muhabbeti artar. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor; Yüce Allah'ın yer yüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden salat ve selam getirenleri bana iletirler. (Ahmed, 1/387; Nesai, 3,43) En kısa salat ve selam şöyledir: "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed." "Allah'ım! Peygamberimize ve peygamberimizin akrabalarına salat getiririm." Yüce Rabbim, Efendimizin şefaatinden bizi mahrum etme.



SORU: Ruh hakkında bilgimiz var mı?

CEVAP: Ruh, insan vücuduna canlılık kazandıran ve ölüm esnasında vücuttan çekilip alınan bir hakikattir. Ruh, ölümle beraber berzah-dünya ile ahiret arasındaki- aleme göçer. Kıyamete kadar ya nimet, ya azap görür. Kur'an-ı Kerim ruh hakkında şöyle buyuruyor; "Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir." (İsra, 85)



SORU: Duaları belli sayıda okumak şart mı?

CEVAP: Öncelikle dualarda esas olan şey, samimiyetle içten ve kabul edileceğine inanarak Allah'a yakarmaktır. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in namaz sonrasında ve uyuyacakken bazı duaları sayıyla ifade ettiğini biliyoruz. Benzeri rivayetler vardır. Ancak salatı tefriciye gibi duaları illaki 4444 kere okumak gerekir gibi bir şart yoktur.