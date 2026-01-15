Devlet yine ocakları ısıtacak! İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kararla, kömür dağıtımı yapılacak ihtiyaç sahibi hanelerin ve kömür miktarının belirlenmesi, kömürün tedariki, sevkiyat programı ve dağıtım organizasyonunun yapılması, dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında da ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre il-ilçe bazında hane başı kömür miktarları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Vakıfların yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirme yetkisi de Bakanlıkta olacak.

Kömür yardımı (AA)

Yardımdan faydalanacak haneler, ilgili kanun uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflar tarafından muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanacak.

KÖMÜR, ISINMA İHTİYACI DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri, vakıflarca yeniden gözden geçirilecek.