Cuma günleri oruç tutulur mu?

Cevap: Sevgili Peygamberimiz: "Sizden biri Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün öncesinden veya sonrasından tutuyorsa bu durumda Cuma günü oruç tutabilir." (Ebu Davud, Savm, 50) buyurmuştur. Bu hadisi değerlendiren alimler sadece Cuma günü tek başına oruç tutmayı mekruh saymışlardır. Bu mekruhluk harama değil, helale yakın mekruhluktur. Ancak kaza orucu tutacak bir kişi bunu Cuma gününe alabilir. Peki neden sadece Cuma günü oruç tutulmaz: Cuma günü Müslümanlar için bayram gibi değerlendirilir. Bu günde Müslümanların ikramlaşması temenni edilir. Bu nedenle de oruçlu geçirmek uygun görülmemiştir. Cumartesi ile cumayı, Perşembe ile cumayı birleştirmek ise sakıncalı değildir.

SORU: Şükür kurbanı diye bir kurban var mı?

CEVAP: Kişi çok arzu ettiği bir isteğine ulaştığında bundan ötürü sevincini belirtmek, şükrünü ifade etmek ve Allah'a hamdini ilan için şükür kurbanı kesebilir.

SORU: Ezan okunduktan sonra hangi dua yapılmalı?

CEVAP: Şu dua okunabilir: "Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Efendimize vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de onu vaad ettiğin makamı Mahmud'a eriştir." Bu duayı yapmak güzel bir ibadet sayılmıştır.