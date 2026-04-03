Bakanlığın açıkladığı verilere göre usulsüzlüklerin büyük bölümü et, süt ve zeytinyağı grubunda toplandı. Bu durum, tüketiciyi yanıltan uygulamaların hala sürdüğünü ortaya koydu. Denetimlerde özellikle et ürünlerine kanatlı eti karıştırılması ve sakatat eklenmesi dikkat çekerken, zeytinyağında farklı tohum yağlarının kullanıldığı belirlendi. Süt ürünlerinde ise beklenen yağ oranının altında değerler ve farklı yağ türlerinin kullanımı tespit edildi. Peki taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?
TAĞŞİŞ LİSTESİ AÇIKLANDI: GIDADA HİLE TÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son denetim sonuçları, gıda sektöründe yapılan usulsüzlükleri bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı ürün gruplarında tespit edilen tağşiş ve taklit uygulamaları, tüketici sağlığı açısından dikkat çekici boyutlara ulaştı.
ET VE ET ÜRÜNLERİNDE HİLE ARTIYOR
Denetimlerde en ciddi ihlallerin et ve et ürünlerinde gerçekleştiği belirlendi. Dana ve kuzu eti olarak satılan bazı ürünlerde kanatlı etine rastlandı. Ayrıca kıyma, köfte, kebap ve lahmacun harçlarında sakatat kullanımının yaygın olduğu tespit edildi. Taşlık, kalp ve karaciğer gibi parçaların yanı sıra bazı ürünlerde deri dokusuna da rastlanması dikkat çekti.
İşte ifşalanan et ve et ürünleri markaları:
Bornova Kapalı Pazar Yeri Yöresel Ürün Tezgahı – Fatih Koçyiğit: Cağ Kebabı (Pişmiş Ürün) – Kanatlı eti tespiti
Volkan Et – Volkan Bilgiç: Dana Kıyma – Kanatlı eti tespiti
Miran Lahmacun – Nizamettin Aldan: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana Eti + Kuzu Eti) – Sakatat (karaciğer) tespiti
TOKİ Ocakbaşı – Nizamettin Akyürek: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana + Kuzu Eti) – Kanatlı eti tespiti
Dönen İçecek Lokanta Gıda Turizm İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. – Müptela Ocakbaşı: Çiğ Kıyma (Dana + Kuzu Eti) – Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
Goşto Izgara – İlyas Oruçlu: Çiğ Adana Kebabı Harcı (Dana + Kuzu Eti Karışık) – Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
Tertip Et – Saim Bayır: Dana Kıyma – Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
Okyanus Lezzet Toplu Yemek Hizmeti – Şennur Keskin: Fırınlanmış Kasap Köfte – Deri dokusu tespiti
Gürman Pide – Güler Sürer: Dana Etli Lahmacun Harcı (Çiğ) – Sakatat (kalp) tespiti
Kervan Kır Pidesi Börek Salonu – Sedat Özenç: Çiğ Kır Pidesi Harcı – Kanatlı eti tespiti
Candaroğlu Kır Pidesi ve Börek – Tülay Özenç: Çiğ Kır Pidesi Harcı – Kanatlı eti tespiti
Candaroğlu Kır Pidesi – Tülay Özenç: Çiğ Kır Pidesi Harcı – Kanatlı eti tespiti
Köfteci Nihat – Nihat Solmaz: Köfte (Dana-Kuzu Eti) – Kanatlı eti tespiti
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE TAĞŞİŞ YAYGIN
Süt ürünleri kategorisinde de çok sayıda usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Özellikle ürünlerin etiket bilgileri ile içerikleri arasında uyumsuzluk olduğu görüldü.
Bu kapsamda Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mustafakemalpaşa'daki tesisinde üretilen "1000 Gram Tam Yağlı Beyaz Peynir" ürününde, olması gereken yağ oranının altında değerler tespit edildi. Ürünün "tam yağlı" ibaresi taşımasına rağmen bu standardı karşılamaması nedeniyle firma tağşiş listesine dahil edildi.
Balıkesir'de faaliyet gösteren Özışık Süt Ürünleri firmasının Özışık markalı tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu kullanıldığı belirlendi. Mevzuata göre bu tür ürünlerin "kaşar peyniri" yerine "eritme peynir" olarak satışa sunulması gerekiyor.
Antalya'da satışta olan bazı tereyağı ürünlerinde de birden fazla ihlal tespit edildi. Bu ürünlerde bitkisel yağ ve süt yağı dışındaki yağların kullanıldığı ve aynı zamanda yağ oranının düşük olduğu ortaya kondu.
İşte ifşalanan süt ve süt ürünleri markaları:
Emin Küçük (Köyünden Tereyağı): Tereyağı (1 KG) – Yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, süt yağı harici yağ tespiti
Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. (Özışık): Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri – Eritme tuzu tespiti
Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mustafakemalpaşa Fabrikası (Eker): Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G – Yağ oranının düşük olması
ZEYTİNYAĞI VE DİĞER ÜRÜNLERDE KARIŞIM TESPİTİ
Zeytinyağı denetimlerinde de önemli sorunlar dikkat çekti. Bazı ürünlerde daha düşük kaliteli yağların veya tohum yağlarının zeytinyağına karıştırıldığı belirlendi.
Öte yandan çay ürünlerinde gıda boyası kullanımı tespit edilirken, bazı gıda ürünlerinde ise doğrudan ilaç etken maddelerine rastlanması, denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.
İşte ifşalanan zeytin yağı ve diğer ürün markaları:
Hisaroğulları Tarım Gıda Ltd. Şti. (Gemlik): Taş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı 5 LT – Tohum yağları karıştırılması tespiti
Bayramoğlu Zeytin Zeytinyağı Ltd. Şti.: Sızma Zeytinyağı 18 L (etiketsiz) – Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti
Pazar Tezgahı (Yusuf Ziya Göcen): Zeytinyağı 500 ML (etiketsiz) – Tohum yağları karıştırılması tespiti
Ufuk Zeybek: Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L – Tohum yağları karıştırılması tespiti
Buğra Bitkisel Yağ Ticaret Ltd. Şti. (Ayvalık Koop): Natürel Sızma Zeytinyağı – Tohum yağları karıştırılması tespiti
Buğra Bitkisel Yağ Ticaret Ltd. Şti. (Ayvalık): Natürel Sızma Zeytinyağı – Tohum yağları karıştırılması tespiti
MMi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (The Jestea Capsul): L-Carnitine İçeren Takviye Edici Gıda – İlaç etken maddesi tespiti
MMi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Diblong): Ginseng Macun – İlaç etken maddesi tespiti
MMi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Diblong Ginseng Drink For Men): Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecek – İlaç etken maddesi tespiti
MMi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Özlex Tea): Orman Meyveli İçecek – İlaç etken maddesi tespiti
Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Altıncezve Ehl-i Keyf): Siyah Çay (3 KG) – Gıda boyası tespiti
DENETİMLER SIKILAŞIYOR
Bakanlık yetkilileri, tüketiciyi yanıltan ve halk sağlığını riske atan bu tür uygulamalara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Açıklanan listeyle birlikte hem üreticilere hem de tüketicilere önemli uyarılar yapılmış oldu.
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALARIN TABLOSU
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş listeleri, tüketicilerin doğru ve güvenilir gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Listede yer alan ürünler, yapılan laboratuvar analizleri sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerdir. Tüketicilerin alışveriş yaparken etiket bilgilerini dikkatle incelemesi ve güvenilir kaynakları tercih etmesi önerilir.