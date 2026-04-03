Bakanlığın açıkladığı verilere göre usulsüzlüklerin büyük bölümü et, süt ve zeytinyağı grubunda toplandı. Bu durum, tüketiciyi yanıltan uygulamaların hala sürdüğünü ortaya koydu. Denetimlerde özellikle et ürünlerine kanatlı eti karıştırılması ve sakatat eklenmesi dikkat çekerken, zeytinyağında farklı tohum yağlarının kullanıldığı belirlendi. Süt ürünlerinde ise beklenen yağ oranının altında değerler ve farklı yağ türlerinin kullanımı tespit edildi.

TAĞŞİŞ LİSTESİ AÇIKLANDI: GIDADA HİLE TÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son denetim sonuçları, gıda sektöründe yapılan usulsüzlükleri bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı ürün gruplarında tespit edilen tağşiş ve taklit uygulamaları, tüketici sağlığı açısından dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Denetimlerde en ağır ihlaller et ürünlerinde görülürken, birçok üründe kanatlı eti, sakatat ve deri dokusu tespit edildi.

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE HİLE ARTIYOR

Denetimlerde en ciddi ihlallerin et ve et ürünlerinde gerçekleştiği belirlendi. Dana ve kuzu eti olarak satılan bazı ürünlerde kanatlı etine rastlandı. Ayrıca kıyma, köfte, kebap ve lahmacun harçlarında sakatat kullanımının yaygın olduğu tespit edildi. Taşlık, kalp ve karaciğer gibi parçaların yanı sıra bazı ürünlerde deri dokusuna da rastlanması dikkat çekti.

İşte ifşalanan et ve et ürünleri markaları:

Bornova Kapalı Pazar Yeri Yöresel Ürün Tezgahı – Fatih Koçyiğit: Cağ Kebabı (Pişmiş Ürün) – Kanatlı eti tespiti

Volkan Et – Volkan Bilgiç: Dana Kıyma – Kanatlı eti tespiti

Miran Lahmacun – Nizamettin Aldan: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana Eti + Kuzu Eti) – Sakatat (karaciğer) tespiti

TOKİ Ocakbaşı – Nizamettin Akyürek: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana + Kuzu Eti) – Kanatlı eti tespiti

Dönen İçecek Lokanta Gıda Turizm İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. – Müptela Ocakbaşı: Çiğ Kıyma (Dana + Kuzu Eti) – Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti

Goşto Izgara – İlyas Oruçlu: Çiğ Adana Kebabı Harcı (Dana + Kuzu Eti Karışık) – Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti

Tertip Et – Saim Bayır: Dana Kıyma – Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti

Okyanus Lezzet Toplu Yemek Hizmeti – Şennur Keskin: Fırınlanmış Kasap Köfte – Deri dokusu tespiti

Gürman Pide – Güler Sürer: Dana Etli Lahmacun Harcı (Çiğ) – Sakatat (kalp) tespiti

Kervan Kır Pidesi Börek Salonu – Sedat Özenç: Çiğ Kır Pidesi Harcı – Kanatlı eti tespiti

Candaroğlu Kır Pidesi ve Börek – Tülay Özenç: Çiğ Kır Pidesi Harcı – Kanatlı eti tespiti

Candaroğlu Kır Pidesi – Tülay Özenç: Çiğ Kır Pidesi Harcı – Kanatlı eti tespiti

Köfteci Nihat – Nihat Solmaz: Köfte (Dana-Kuzu Eti) – Kanatlı eti tespiti