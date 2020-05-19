Bu gece rahmet gecesi
KADİR Gecesi' bin aydan daha faziletli olan bir gece.
Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber. Müthiş bir fırsat. Yüce Rabbimiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor.
Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir gecesi.
Bu gecede melekler yer yüzüne iniyor. Özellikle de Cebrail'in (as) kontrolünde. Bütün her yere dağılıyorlar. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar.
Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.
Bu gece neler oldu?
KUR'AN-I KERİM Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.
BU gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyz ve fazilet itibariyle denk sayılır.
BU gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.
BU melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.
BU gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerinde lideri olan Hz Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber.
Cebrail'in (as) inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor.
Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun.
Göremiyorsun.
Be ne denli bir kayıp ve hüsran.
BU gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak.
Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.
BU GECEDE NE YAPMALI?
BU gece Kur'an-ı Kerim gecesidir.
Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bu gece bol bol Kur'an okumak lazım.
Düşünerek, anlamını da okuyarak, ibret alarak, kendimizle hesaplaşarak, Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.
BU gece tevbe edelim. Günahımız var, hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa.
Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.
ANNEMİZİN ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara.
Mezarlarına gidelim.
Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.
KAZA namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakın.
Daha dün konuştuğunuz birçok kişi bugün belki hayatta değiller. Fırsatı kaçırmayalım.
KUL haklarını helal ettirelim.
İÇKİ, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım.
YILLARCA içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık.
Keşke daha önce Rabbi'nin hatırı için bırakabilse.
BOL bol dua edelim.
Bu gece dua gecesidir.
Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.
SORU - CEVAP
Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi?
ALTIN ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekata tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekatta aranan nisaba ulaşırsa zekata tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisab miktarı, 80.18 gr ve daha fazla miktardaki altındır. Özelliklede bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır.
Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder?
BAZI âlimler 'Amel imandan bir parçadır' derler.
'İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder' derler.
Ama kabul gören anlayışa göre ibadet (amel) imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.
Namazlarda 'tadil-i erkân' farzdır diye bir şey duydum.
Açıklar mısınız?
'TADİL-İ erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela; Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii- Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.
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