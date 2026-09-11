Nihat Hatipoğlu

Vefat eden bir Müslüman'ın ardından yapılacak şeyler bellidir. Hz.Peygamber (SAV) cenaze merasiminde bulunmuş ve arkadaşlarını buna yönlendirip fiilen uygulatmıştır.

Buna göre bir Müslüman -erkek veya kadın- vefat ettiğinde usulüne göre yıkanır, kefenlenir, camiye getirilip musalla taşına konur. Namaz kılınacakken imam-görevli veya namazı kıldıracak kişi vefat edenin durumunu, helalliğini cemaate sorar.

Müteveffaya maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz diye sorar. Cemaat ise helal ettik derler. Bu söz üç defa söylenir. Helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınır.

Helallik namazdan sonra da uygulanabilir. Daha sonra görevli imam Fatiha diyerek cenazeye katılanlara Fatiha okumalarını rica eder. Burada insanlar Fatiha'sını okur ve cenazeye dua ederler. Bu dua da vefat edenin gerektirdiği usul ve edeb içinde uygulanır. Cemaat vefatı duyduklarında, şu cümleleri derler. Uygun olan odur.

"Allah rahmet etsin, Allah merhamet etsin, mekanı cennet olsun, iyilerle haşr olsun" gibi sözlerle temenni ve dua edilir.

Müslüman olan bir mevtanın ardından yapılacak en uygun dua budur. Zira ölenin duaya ve bağışa ihtiyacı vardır. Vefat eden kişi ahirete göçünce bu tür dua ve temennileri duymak ister.

Cenaze töreni de vakar, edeb, adab ve saygın icra edilmelidir. Dikkat ederseniz cenaze namazında falanca mevki ve makam sahibi, filan kişiye denmez. İmam 'er kişi' veya 'hatun kişi' niyetine cenaze namazı kılacağız.

Aslında bu kelime bile çok şey hatırlatıyor. Kişi daha mezara gömülmeden 'sıradan bir kişi' oluyor. İsmi değil ameliyle Allah'a ısmarlanıyor.

Ölen Müslüman ise Müslüman'ca muamele edilir.

Işıklarda uyusun, devrin daim olsun gibi bizim dinimiz, geleneğimizde olmayan anlamsız sözlerin hiçbir faydası yoktur. Başka dinlerde olan taziye sözleri faydasızdır, bize yakışmaz. Müslüman bir cenazeye mum yakmak da çirkin bir iştir.

Bizim dinimizde de, gelenek ve uygulamamızda da yoktur. Cenazenin ardından iyi konuşmak da dinin emridir. Vefat haberini duyduğumuzda "Allah'tan geldik O'na döneceğiz" deriz.

Dediğimiz hususlar ünlü veya sıradan olsun her Müslüman için geçerlidir. Müslüman'a Müslüman'ca muamele edilir. Başka dinlerin ritüellerine hiçbir ihtiyacımız yoktur. Rabbim rahmet etsin.

HZ. PEYGAMBER'DEN UYARI

Aişe! Muhtaç olanı kapıdan çevirme. Yarım hurma ile de olsa kendini ateşten koru.

Kafir olan komşunun senin üzerinde insan olma hakkı vardır. Müslüman komşunun senin üzerinde iki hakkı var. Müslüman olma ve komşu olma hakları.

Müslüman ve akraban olan komşunun üç hakkı var. Komşu, Müslüman ve akraba olma hakları. Fakiri sev. Yanına al. Allah da seni mahşerde yanına alsın.

Hizmetçisine yediğini yedir, giydiğini giydir. Hizmetçin affedilmeyecek bir hata işlerse ona dokunma, onu serbest bırak. Sana zulm edeni affet. Seninle ilgilenmeyen akrabana iyilikle yardım et. Sana kötülük yapana iyilikle karşılık ver. Aleyhine de olsa hakkı söyle.

En güzel ev, içinde yetime iyi muamele edilen evdir. En kötü ev ise içinde yetime kötü muamele edilen evdir. Şüpheli şeylerden korunun. Eti pişirdiğinde suyunu çok tut, komşuna da ikramda bulun.

SADAKAYI İHMAL ETME

GÜZEL söz sadakadır.

söz sadakadır. YOLDAN zarar veren cismi kaldırmak sadakadır.

zarar veren cismi kaldırmak sadakadır. HELAL kazanç sadakadır.

kazanç sadakadır. AĞAÇ dikmek sadakadır.

dikmek sadakadır. BAHÇENDEN alınan elma sadakadır.

alınan elma sadakadır. BAHÇENDEN yiyen kuşun yediği sadakadır.

yiyen kuşun yediği sadakadır. YOLDA kalana yardım sadakadır.

kalana yardım sadakadır. HANIMININ ağzına ikram ettiğin lokma sadakadır.

ağzına ikram ettiğin lokma sadakadır. MİSAFIR ağırlamak sadakadır.

ağırlamak sadakadır. EVLADIN için çalışmak sadakadır.

için çalışmak sadakadır. FAKİRE verilen yardım sadakadır.

verilen yardım sadakadır. ZALİMİN yanında zalimsin demek sadakadır.

yanında zalimsin demek sadakadır. ENGELLİ kişiye yardım etmek sadakadır.

kişiye yardım etmek sadakadır. İKİ düşmanı barıştırmak sadakadır.

düşmanı barıştırmak sadakadır. BİNEK hayvanına binene yardım etmek sadakadır.

hayvanına binene yardım etmek sadakadır. KIŞININ eşyasına yardım etmek sadakadır.

eşyasına yardım etmek sadakadır. NAMAZA giderken attığın her adım sadakadır.

giderken attığın her adım sadakadır. HER iyilik sadakadır.

iyilik sadakadır. YOL sorana yardım sadakadır.

sorana yardım sadakadır. KÖTÜLÜKTEN sakınmak sadakadır.

sakınmak sadakadır. TEKBİR sadakadır.

sadakadır. HAMD etmek sadakadır.



EN BÜYÜK TÖVBE DUASI

ALLAH'IM! Sen benim Rabbimsin!

Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah'ım! Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum.

Gücüm yettiği kadarıyla Senin yolundayım.

Allah'ım!

Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım.

Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim.

Allah'ım! Günahımı da itiraf ederim.

Beni bağışla çünkü

Senden başka hiçbir kimse günahları affedemez.