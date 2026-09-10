Emekli promosyonlarında eylül kampanyası! 35 bin liraya yükseldi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yakından banka promosyonunda eylül kampanyaları belli oldu. Buna göre bankalar 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunarken; faizsiz kredi, nakit avans gibi fırsatlarla sağlanan toplam fayda ise 90 bin liraya kadar yükseliyor. İşte en güncel kampanyalar…
Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı banka promosyonlarında yeni kampanyalar belli oldu. Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da bulunuyor.
Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, mobil uygulama kullanma, kredi kartı ya da kredi kullanma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor. Bu kapsamda 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da var. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı bankaların eylül kampanyaları…
ALBARAKA TÜRK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 8.300, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.300, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.600, 20.000 lira ve üzeri olanlara 20.000 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.075, toplamda en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ek ödül imkanı var.
AKBANK: 15.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor.
DENİZBANK: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, 2 otomatik fatura talimatı verenlere maaşa göre 5.000, 6.000, 7.000 ya da 8.000 lira, aktif kredi kartı kullananlara da 8.000 lira olmak üzere toplam 18.000 liraya varan ek promosyon imkanı var. Toplam promosyon maaş dilimlerine göre sırasıyla 20.000, 24.000, 27.000, 30.000 lira oluyor.
GARANTİ BBVA: Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus sunuyor.
ING: Emeklilere 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirene 3.500, 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 3.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 4.000 lira ve ING Mobil'den yeni müşteri olana 2.000 lira ek promosyon imkanı var.
İŞ BANKASI: 25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon veriyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı sunuyor.
KUVEYT TÜRK: 14.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına 1.000 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı var.
ŞEKERBANK: Yeni müşterilere ve taahhüdü biten emeklilere 35.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor. Buna göre promosyon tutarı maaş dilimlerine göre sırasıyla 23.000, 26.000, 32.000 ve 35.000 liraya çıkıyor.
QNB: 20.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor. Buna ilaveten karttan market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı sunuyor.
TÜRKİYE FİNANS: 27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı var. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül sunuyor.
VAKIF KATILIM: 25.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ: 30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor. Ek olarak 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül sağlıyor.
ZİRAAT BANKASI: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sağlıyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6 bin liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.