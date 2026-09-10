Alex de Souza Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuştu! Unutamadığı maçlar ve güvendiği o isimler
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünden Talisca ve Marco Asensio’ya, Arda Güler’den geçmişteki unutulmaz Avrupa maçlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Brezilyalı eski futbolcu, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en önemli kulüpleriyle karşılaşacak olmasının özellikle genç taraftarlar açısından önemli olduğunu belirtti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÖZEL MESAJ
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Alex, "Bunca yıldan, bu kadar sezondan sonra bu fırsatı tekrar yakalamak; vaktiyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynarken izlemiş olan taraftarlar için büyük bir sevinç. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi bu seviyede henüz izleme fırsatı bulamamış olan genç nesil ve çocuklar için de harika bir durum" dedi.
Rakiplerin güçlü olmasının turnuvanın doğası gereği kaçınılmaz olduğunu söyleyen Alex, Kadıköy'de oynanacak Roma karşılaşmasına da ayrı bir parantez açtı.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en iyi sezonlarından birinde ilk maçlarını Inter'e karşı oynadıklarını hatırlatan Brezilyalı, Kadıköy atmosferinin yine önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.
UNUTAMADIĞI MAÇ CSKA MOSKOVA
Alex, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde unutamadığı karşılaşmanın CSKA Moskova maçı olduğunu söyledi.
Sarı-lacivertlilerin gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyaç duyduğu mücadelede takımının ilk yarıda 1-0 geriye düştüğünü hatırlatan Alex, ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitlediğini ve ardından Uğur Boral'ın golünde asist yaptığını anlattı.
Brezilyalı futbolcu, Kadıköy'de yeniden sahaya çıkma fırsatı olsa Liverpool karşılaşmasını tercih edeceğini de söyledi.
Alex, "49 yaşında, biraz da göbeklenmiş halimle takıma pek yardım edemem. Koltukta oturup izlemek ve desteklemek en iyisi" ifadelerini kullandı.
DEIVID'İN INTER'E ATTIĞI GOLÜ HATIRLADI
Alex ayrıca 2007 yılında Inter karşısında Deivid'in attığı golü de kariyerindeki özel anlardan biri olarak anlattı.
Organizasyonun savunmadan başlayıp Roberto Carlos, Kezman ve Alex üzerinden geliştiğini belirten eski yıldız, Maxwell'i geçtikten sonra topu Deivid'e aktardığını ve Brezilyalı oyuncunun etkileyici bir voleyle golü tamamladığını söyledi.
Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili uzaktan değerlendirme yapmanın kolay olmadığını belirten Alex, Brezilya'da yaşadığını ve kulübün günlük çalışma düzenine dair yeterli bilgiye sahip olmadığını vurguladı.
Sarı-lacivertlilerin yeni bir takım kurduğunu ve İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktörlük görevine geldiğini hatırlatan Alex, takımın sonuç almak için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Talisca'nın ayrılığı hakkında da konuşan Alex, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağladığını belirterek, "Talisca kesinlikle Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayabilecek kaliteli bir oyuncuydu" dedi.
ASENSIO VE ARDA GÜLER DEĞERLENDİRMESİ
Marco Asensio hakkında olumlu ifadeler kullanan Alex, İspanyol yıldızı uzun süredir takip ettiğini ve kaliteli bir futbolcu olduğunu söyledi.
Asensio'nun İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayacağını belirten Alex, oyuncunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmamasını umduğunu dile getirdi.
Arda Güler'i de yakından takip ettiğini söyleyen Alex, genç futbolcuya olan inancını yineledi.
Arda'nın Real Madrid'de yeni teknik direktörüyle yeni bir döneme girdiğini belirten Brezilyalı efsane, Türk futbolcunun yaş aldıkça daha da gelişeceğini ve sahip olduğu potansiyeli dünya futbolunda göstereceğini ifade etti.
Alex, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin eşleşmesine ilişkin olarak da iki takım arasında ilginç bir düello yaşanacağını söyledi.
Arda Turan'ın Türk futbolunun simge isimlerinden biri olduğunu belirten Alex, karşılaşmanın hem genç teknik direktör hem de Fenerbahçe taraftarı açısından özel bir buluşma olacağını ifade etti.
Fenerbahçe taraftarına mesajı sorulan Alex ise kariyeri boyunca gördüğü sevgi nedeniyle minnettar olduğunu söyledi.
Sarı-lacivertli formayla geçirdiği 8 yılı aşkın dönemin kendisi için çok özel olduğunu belirten Alex, taraftarların kendisine ve ailesine gösterdiği ilginin bugün de devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.