Marco Asensio hakkında olumlu ifadeler kullanan Alex, İspanyol yıldızı uzun süredir takip ettiğini ve kaliteli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Arda'nın Real Madrid'de yeni teknik direktörüyle yeni bir döneme girdiğini belirten Brezilyalı efsane, Türk futbolcunun yaş aldıkça daha da gelişeceğini ve sahip olduğu potansiyeli dünya futbolunda göstereceğini ifade etti.

Arda Güler'i de yakından takip ettiğini söyleyen Alex, genç futbolcuya olan inancını yineledi.



Alex, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin eşleşmesine ilişkin olarak da iki takım arasında ilginç bir düello yaşanacağını söyledi.

Arda Turan'ın Türk futbolunun simge isimlerinden biri olduğunu belirten Alex, karşılaşmanın hem genç teknik direktör hem de Fenerbahçe taraftarı açısından özel bir buluşma olacağını ifade etti.