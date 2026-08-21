Nihat Hatipoğlu

Pazartesiyi salıya bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Yani Hazreti Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği gecedir. Hazreti Peygamber'in dünyaya gelmesi dünyadaki en önemli dönüm noktasıdır. Zira 40 yaşından sonra kendisine vahiy gelmeye başlayınca şirk toplumun bütün kurduğu zulüm binasının bütün duvarlarını yıkmaya başladı.

Köleleri azat etmeye teşvik etti.

Köleleri özgürleştirdi. Onları kucakladı. Diri diri gömülen kız evlatlarını hayata kattı. Ellerini uzattı ve onları topraktan çıkardı. Çaresiz anneleri sevindirdi. Gözyaşlarını dindirdi.

Putların hâkimiyetine son verdi. Artık puta tapıcılık tarihe karıştı. Allah'tan aldığı vahiyle kumarı, haram para ve kul hakkı olarak isimlendirdi. İçkiyi yasakladı. Faizi haram olarak ilan etti. Vicdana çağrı yaptı.

Aklı çalıştırın dedi. Bağnazlıktan uyandırdı. Çaresiz olanlara çare oldu. Dünyanın haritasını değiştirdi. Ümitsizlere ümit aşıladı. Sevgiyi yaydı. Haksızlık edenden intikam almadı. Kin ve nefreti toprağa gömdü.

Gülümsemeyi öğretti.

Yalana dolana talana müsaade etmedi. Helal kazanacaksın, helale harcayacaksın dedi.

Dediğini de önce O, kendinde uyguladı. Kadın dövmeyi acizlik olarak niteledi. Kadına itibar kazandırdı. Erkek ve kadını kanun hukuk ve dinî hassasiyette eşitledi. Yaradılışı anlattı. Yaradılışın gizemini öğretti. Kalplere dokundu. Manevi ışık oldu. Allah'a sevgiyi öğretti. Beni fazladan abartmayın dedi. Ben Allah'ın bir kulu ve elçisiyim buyurdu.

Mütevazı yaşadı mütevazı ihtişama ulaştı. İz bıraktı.

Önceki izleri sildi, silkeledi.

Allah'ın herkesin ve her şeyin Rabbi olduğunu anlattı. "İlahınız tek bir ilahtır (Bakara, 163)" ayetini buyurdu. Uyuyanları uyandırdı. "İnsanlar uykudadır ölünce uyanırlar" buyurdu.

İki âlemi yaklaştırdı. Kıyamet kopacakken elinizde bir filiz varsa onu ekin buyurdu.

Meyvelerde kurt kuşların da hakkı var buyurdu. Her buyruğuyla binlerce boşluğu doldurdu. Ama ne yazık ki yeterince tanıtılmadı, Ona ihtiyacımız her gün daha da çoğalıyor. Salat ve selam olsun O'na.

BİR SORU BİR CEVAP

SORU: Peygamberimize o dönemde iman eden yabancılar var mıydı?

CEVAP: Hazreti Peygamber Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. Bu süreçte -vefatı yıllarında- Veda Haccı'nda 124 bin kişi Arafat'ta onunla buluştular. Sahabe oldular. Belli ki hacca gidemeyen on binlerce insan daha vardı. Kesin bir rakam vermek zordur. O yıllarda gayrimüslimlerden yüzlerce kişi belki de Efendimizle birebir bir araya gelmiş olabilirler. Bazı kaynaklarda Arap olmayan ve sahabe olan şu isimler sayılmıştır: Habeşli Bilal (Habeşistanlı), Selmani Farisi (İran-Fars kökenli), Süheyb-i Rumi (Rum kökenli), Addas (Asur; Ninovalı) Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim. Ki bu zatın Türk olma ihtimali vardır.

Kur'an'ı en iyi bilenlerden birisi. Hatta Hazreti Ömer bıçaklandığında; bugün sağ olsaydı Salim'i Halife yapardım demiştir. Ebu Bekre, Caban el-Kürdi - Ebu Meymun - Kürt kökenli sahabe kabul edilir. Bazı kaynaklarda Zozan isimli bir Kürt sahabiden de bahsedilir. Görülüyor ki iletişim olmadığı o yıllarda bile gelip de Hazreti Peygamber'i bulan ve iman eden her milletten sahabeler olmuştur.

MELEKLER KUR'AN'I DİNLER

Useyd Kur'ân okursa!

Asr-ı saadet dönemi...

Hazreti Useyd bin Hudayr (ra) anlatıyor:

"Bir gece evimin avlusunda Kur'ân okuyordum. Atım bir direğe bağlıydı. Çocuğum da avluda uyuyordu. Ben Kur'ân okumaya başlayınca atım huysuzlaştı. Ben durdum, atım da sakinleşti. Okumaya başladım, hırçınlaştı. Kontrol ettim, atı rahatsız edecek bir şey yoktu. Bu hâl ben okudukça devam etti.

Nihayet okumayı bıraktım.

O an evimden yukarıya bir ışık kümesi yükseldi ve havada kayboldu. Sabah olanları Peygamberimize anlatınca, 'Onlar meleklermiş, seni dinlemeye gelmişler.

Sabaha kadar okumaya devam etseydin, insanlara gözükeceklerdi' dedi."

Melekler Kur'ân dinlemek için gökten yere iniyorlar.

Meleklerin sevdiği şeyi sevmek istemez misiniz?

Onlarla aynı ibadeti ve hassasiyeti paylaşmak istemez misiniz?

Melekleşmek istemez misiniz?

HAZRETİ RESUL'ÜN GÖZYAŞI

İbni Amr ibni As (ra) anlatıyor:

Bir gün Resûl-i Ekrem (sav), Hazreti İbrahim (as) hakkındaki şu ayeti okudu:

"Rabbim! Bu putlar insanların çoğunu yoldan çıkardılar. Artık kim bana uyarsa bendendir; kim de bana karşı gelirse, elbette Sen çok bağışlayan, koruyup gözetensin." (İbrahim 14/36)

Ardından Hazreti İsa'nın (as) Kur'ân'daki şu sözlerini söyledi:

"Onlara azap edersen, onlar zaten Senin kullarındır.

Eğer onları bağışlarsan, elbette Sen güç ve kudret sahibi, her şeyi yerli yerince yapansın." (el-Maide 5/118)

Daha sonra Peygamber Efendimiz (sav) ellerini açtı:

"Allahım, ümmetimi koru, ümmetime acı!" diye dua etti ve ağladı.

Bunun üzerine Allahu Teâlâ Hazreti Peygamber'in neden ağladığını bilse de sırf Peygamberinin dilinden duyulsun diye Cebrail'e emretti:

Cibril (as) git Muhammed'e ve niçin ağladığını sor, buyurdu. Cebrail de (as) ona geldi ve niçin ağladığını sordu.

Resûl-i Ekrem (sav) ümmeti için duyduğu endişe yüzünden ağladığını söyledi.

Zaten Allahu Teâlâ onun ne için ağladığını çok iyi bilmekteydi. Cebrail (as) aldığı cevabı Allahu Teâlâ'ya iletince, Cenab-ı Hak ona şöyle buyurdu:

Cebrail! Muhammed'e git ve ona; Allah ümmetin hakkında seni razı edecek, seni asla üzmeyecek. Sen razı olacaksın. Bunu dediğimi söyle! (Müslim, İyman, 346)